Sabe quando chega aquele momento que a gente quer comprar um carro novo, mas ao chegar nas revendedoras de automóveis para simular financiamentos, notamos que somente os juros que pagamos comprariam dois modelos do mesmo veículo? Pois, então, a solução para evitar pagar tantos juros na compra de um bem durável é contratar um consórcio.

Afinal, da mesma forma que é importante saber qual empresa oferece o melhor custo-benefício em qualquer setor da economia, precisamos entender quais oferecem os melhores serviços financeiro também, já que isso pode custar nosso precioso dinheiro que, convenhamos, ninguém gosta de gastar mais do que precisa se tiver a opção de gastar menos pelo mesmo serviço.

Para que serve o consórcio?

Queremos que conheça o ranking das melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central, mas antes, vamos explicar para que serve esse serviço.

De acordo com o BCB (Banco Central do Brasil), um consórcio é um serviço oferecido para pessoas físicas e jurídicas no momento de comprar bens duráveis e contratar financiamentos.

E, para contratar esses serviços, as pessoas devem recorrer às instituições que são responsáveis por administrar os consórcios de empresas que vendem esses bens.

Ademais, essas empresas administradoras têm a função de gerenciar os gerenciados através da formação de grupos para saber o prazo de duração de um consórcio e a quantidade de cotas que será determinada antes dos pagamentos.

Assim, a finalidade dessas empresas é garantir a isonomia para que todos tenham uma chance justa de receber seus bens, sem dar preferência para ninguém da lista de consorciados.

Portanto, podemos entender o consórcio como uma poupança que foi planejada de acordo com objetivos, prazos de entrega e número de prestações que devem ser preestabelecidos.

Por isso, sites como https://www.financer.com.br/ oferecem informações sobre as melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central para encontrar a melhor empresa do segmento e ter uma experiência satisfatória.

Ranking das melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central

Logo abaixo, listamos as 10 mais bem avaliadas pela maior instituição financeira brasileira, responsável por qualquer outra neste país.

Bradesco Consórcios LTDA

Com mais de 1.534.306 consorciados, podemos situar o Bradesco como a maior instituição financeira que oferece consórcios para seus clientes.

A missão do banco, segundo o Bradesco Consórcios é “administrar grupos de consorciados, que tenham ou não conta corrente no banco de forma transparente, com qualidade e eficiência, seguindo os princípios organizacionais do Bradesco.”

Consórcios Honda LTDA

Queremos que conheça o ranking das melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central, por isso, em segundo lugar está a Honda Consórcios, com 1.465.433 consorciados atualmente.

A empresa iniciou a atuação neste campo a partir de 1981 e possui, então, 31 anos de tradição, oferecendo consórcios pelas diversas filiais que encontramos pelo Brasil.

BB Consórcios

Outro grande banco que está na lista, em terceiro lugar, é o BB (Banco do Brasil), que conta com 879.147 pessoas ativas em consórcios contratados.

Segundo o Banco do Brasil, os consórcios mais oferecidos são para quem está em busca da casa própria, de um carro, ou seja, bens duráveis.

Por isso, segundo a instituição, ela oferece várias oportunidades para o cliente “conquistar o mundo”.

Itaú Consórcios

Como queremos que conheça o ranking das melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central, não podíamos deixar de falar do maior banco privado do Brasil.

O Itaú conta com 351.597 consorciados ativos, por isso, a sua rede de consórcios, que faz parte da holding mais lucrativa do mercado de bancos privados brasileiro, está em quarto lugar neste ranking do BC.

Ademais, essa instituição oferece para o cliente o conforto de contratar um serviço de consórcio, dar lances para resgatar os bens e acompanhar tudo pela internet. Prático, não é mesmo?

Consórcios Sicredi

Chegamos ao fim do ranking divulgado pelo BC e, por isso, é importante escolher bem no momento de contratar esses serviços, já que, além de economizar, podemos ter uma experiência muito melhor se considerarmos essa lista de instituições que é divulgada pelo maior responsável pelo mercado financeiro no Brasil.

Então, para fechar a lista das 5 instituições, queremos que conheça o ranking das melhores administradoras de consórcios segundo o Banco Central e, no quinto lugar está a Sicredi, administradora de consórcios responsável pela tutela de 209.179 pessoas com esse serviço contratado, sendo a primeira instituição financeira em forma de cooperativa no Brasil.