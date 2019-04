Conta de energia vira boleto bancário

Novidade facilita o pagamento para os clientes da Energisa, amplia a rede de recebimento e torna o processo mais seguro

A conta de luz mudou para melhor: ela acaba de virar boleto bancário para tornar o processo de pagamento ainda mais fácil, rápido e seguro para os clientes. A novidade, que amplia a rede de recebimento da fatura, começa a ser implementada na segunda-feira, 1º de abril, em 61 cidades da área de concessão da Energisa Minas Gerais. A primeira cidade a receber a novidade foi Astolfo Dutra em novembro do ano passado.

A etapa de mudança encerra em julho deste ano quando os clientes de Cataguases, Leopoldina, Muriaé e Manhuaçu também passam a receber o boleto bancário.

A conta em boleto bancário permite que o pagamento seja realizado em qualquer agência bancária, independente de convênio, casa lotérica, correspondente bancário e meios eletrônicos.

Cristiana Rios, gerente corporativa de Recursos Financeiros, destaca que a iniciativa é uma forma de deixar o pagamento da conta mais prático e seguro, garantindo mais conforto para os clientes. “Por isso estamos investindo em facilidades que tragam mais conforto e praticidade no dia a dia”. Ela destaca que o cliente também poderá escolher onde pagar, garantindo, assim, maior comodidade. Mas é preciso ficar atento na hora de pagar pela internet banking, aplicativo de celular ou no caixa eletrônico: ao invés de escolher conta de água, energia e telefone, ele deve optar por boleto bancário.

Com a novidade que está sendo implementada em todo o Grupo Energisa, o formato da conta fica um pouco maior e não muda nada sobre o pagamento. Caso o cliente, pague o boleto bancário após o vencimento, a cobrança de encargos por atraso no pagamento será feita apenas na próxima fatura como já acontece hoje.

Para tirar dúvidas sobre a mudança, o cliente receberá um informativo e terá à disposição um guia explicativo no site da Energisa em www.energisa.com.br, além dos outros Canais de Atendimento, como o 0800 032 0196, o aplicativo Energisa On e agências de atendimento presencial.

Cadastro atualizado amplia acesso do cliente às informações e serviços

Com os dados atualizados, o cliente da Energisa passa a ter acesso aos serviços disponíveis nos canais de comunicação da Energisa e ainda evita constrangimentos. Por meio do site da Energisa, do aplicativo Energisa On e das redes sociais (Facebook e Twitter), os clientes têm acesso aos principais serviços que hoje estão disponíveis na agência presenciais com mais conforto da sua casa e de qualquer lugar.

Outra vantagem em manter o cadastro atualizado, é que o cliente pode utilizar a conta de energia elétrica como comprovante de residência. Além disso, todos os outros serviços oferecidos pela Energisa só podem ser realizados quando solicitados pelo titular da conta de energia elétrica ou representante legal. Com dados atualizados, o cliente receberá diversas informações sobre o seu contrato com a empresa, como algum impedimento de leitura, agendamento de algum serviço solicitado por ele, ou até mesmo sobre alguma manutenção na rede na região onde o cliente está.

Como atualizar os dados cadastrais

Para atualizar os dados, o cliente que já é titular da conta pode entrar no site (www.energisa.com.br) com login e senha, atualizar o seu cadastro e clicar em salvar. A atualização também pode ser feita por meio das redes sociais Facebook e Twitter da Energisa. Basta o cliente entrar pelo chat com um dos nossos atendentes, disponíveis de 6h às 00h (meia noite), de segunda a domingo, passar os dados e o atendente faz a atualização. No aplicativo Energisa On, o cliente pode tirar uma foto dos documentos e enviar pelo aplicativo que feita a atualização. Outra opção, é ligar no 0800 032 0196, e atualizar os dados pelo Call Center com um de nossos atendentes.