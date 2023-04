Ex-funcionária do Tesouro dos EUA adverte sobre Caos Completo ‘Quando’ o dólar dos EUA perder o status de reserva global

MUITOS PAÍSES JÁ NÃO USAM MAIS O DÓLAR COMO RESERVA DE MERCADO

A ex-secretária adjunta de Assuntos Públicos do Departamento do Tesouro dos EUA, Monica Crowley, alertou sobre as consequências “catastróficas” (para os EUA e o G-7) se o dólar americano perder seu status de moeda de reserva mundial. “Isso significaria o fim do dólar americano”, disse ela, prevendo que “haveria uma implosão completa do sistema econômico global [dos EUA e seus aliados]”.

Fonte: NewsBitcoin.com

Crowley adverte sobre consequências ‘catastróficas’ se o dólar americano perder o status de moeda de reserva global

Monica Crowley, ex-secretária assistente de Assuntos Públicos do Departamento do Tesouro dos EUA, explicou na Fox News no sábado o que aconteceria se as economias emergentes se afastassem do dólar americano em direção ao yuan chinês e o dólar não fosse mais a moeda dominante no mundo. Ela enfatizou:

“É realmente difícil exagerar exatamente o quão catastrófico seria o abandono do dólar americano como moeda de reserva global do mundo”.

Crowley explicou que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar ERA considerado um porto seguro. Inicialmente, era lastreado em ouro [até 15 de agosto de 1971, quando Nixon acabou com o padrão ouro e criou o “petrodólar” com ajuda da Arábia Saudita, que esta abandonando o barco do dólar], mas depois que o presidente Nixon tirou os EUA do padrão-ouro, não houve nenhum ativo tangível lastreando o dólar nos últimos 50 anos. Em vez disso, foi apoiado pela “força e poder econômico” dos EUA [ao impor a venda dos principais países produtores de petróleo apenas em dólar], disse ela.

A ex-funcionária do Tesouro americano acrescentou que outro fator importante é “o fato de o petróleo sempre ter sido negociado em dólares”, alertando:

Se isso acabar, significaria o fim do dólar americano. [tic, tac . . .]

Enfatizando que o dólar americano tendo o status de moeda de reserva mundial “foi um verdadeiro privilégio” para os EUA, ela expressou:

“Nós abusamos do privilégio por meio de políticas monetárias e fiscais totalmente imprudentes por tantos anos, certamente nos últimos dois anos, o que realmente desvalorizou o dólar.”

Crowley continuou: “Além disso, agora você tem essa tempestade perfeita da fraqueza [demência] de Biden, sua guerra contra a produção doméstica de energia americana, apoio a guerra da Ucrânia … Por causa de todas essas coisas, temos os inimigos da América, liderados pela China, formando um novo bloco econômico”.

A ex-secretária adjunta de Assuntos Públicos acrescentou que, como estamos em um momento crucial, “tudo o que seria necessário neste momento … seria a Arábia Saudita, que indicou que está aberta a isso, dizer: ‘Quer saber, ‘estamos abertos a considerar outras moedas para o comércio de petróleo [isso JÁ ACONTECEU].’” Crowley alertou:

Se isso acontecesse, haveria uma implosão completa do sistema econômico global [apenas nos países do Hospício Ocidental, o G-7], mas certamente do sistema econômico americano [e seus lacaios aliados]. E se isso acontecesse, você estaria olhando para uma inflação nas alturas simplesmente furiosa, o tipo de inflação da República de Weimar. Se você acha que a inflação está ruim agora [nos EUA], espere.

“Mas, mais importante, perderíamos nosso domínio econômico [e geopolítico] e perderíamos nosso status de superpotência”, observou ela.