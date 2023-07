INDICADORES: Preço do café arábica tem queda nesta terça-feira (11)

Café arábica é negociado a R$ 823,14 na cidade de São Paulo

A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira (11) com queda de 0,73% no preço e é vendida a R$ 823,14 na cidade de São Paulo. Já o preço do café robusta teve alta de 0,64% e a saca de 60 kg líquido, à vista, é comercializada a R$661,99 para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo.

O açúcar cristal caiu 1,74% e o produto é vendido a R$ 139,04 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos, sem impostos, também caiu. A queda foi de 0,65% e é comercializada a R$ 139,44.

Na B3, a bolsa financeira, o preço da saca de 60 quilos do milho teve diminuição de 0,16% e é negociada a R$ 55,79 .

Os valores são do Cepea.