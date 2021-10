Moeda americana supera R$5,60 e deixa real com pior desempenho global

A moeda americana superou os 5,60 reais nesta terça-feira, refletindo temores dos investidores com decisão do governo de colocar parte do pagamento de auxílio à população de baixa renda fora do teto de gastos em 2022, enquanto o mercado se mantinha atento a possíveis novas intervenções do Banco Central no câmbio.

Hoje mais cedo, a autarquia vendeu 500 milhões de dólares no mercado à vista em leilão, na primeira operação do tipo desde março, mas não conseguiu segurar a moeda norte-americana.

Às 15h38 (horário de Brasília), o dólar à vista subia 1,45%, a 5,6020 reais na venda. Na máxima do dia, o dólar foi a 5,6056 reais (+1,54%). Entre as principais moedas globais, o real tinha, de longe, o pior desempenho contra o dólar nesta terça-feira.

Com informações da Jovem Pan.