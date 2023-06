Muniz Freire é o mais novo endereço da Coocafé no Espírito Santo

Por Comunicação Coocafé

A cidade capixaba de Muniz Freire passou a ter a partir desta semana uma unidade comercial da Coocafé. Foram dois anos de desenvolvimento e estruturação dos objetivos de inaugurar a loja e avançar com o cooperativismo em uma nova área na região das Montanhas do Espírito Santo. A proposta é que a loja se torne referência para produtores rurais de Muniz Freire e cidades vizinhas no fornecimento de produtos agrícolas e assistência técnica. “O volume que a gente começou a perceber de crescimento dos negócios dos cooperados aqui na nossa região nos fez ter o entendimento e a motivação de que seria necessário, e muito importante para a cooperativa e para os cooperados, a abertura da loja em Muniz Freire”, explicou o gerente regional de insumos e engenheiro agrônomo da Coocafé, Vinícius Fassarela.

O evento contou com a presença de dirigentes da cooperativa, membros dos conselhos administrativo e fiscal, produtores rurais, representantes do poder público municipal, de empresas parceiras da cooperativa, colaboradores da equipe da loja e de outras unidades. Durante a solenidade, o Diretor-Presidente, Fernando Cerqueira falou que o novo empreendimento deve entregar produtividade, qualidade e sustentabilidade ao produtor rural. “Precisamos estar atentos às novas tecnologias para prestarmos um bom atendimento ao nosso cooperado. E, dessa forma, ele se sentir em casa”. “Nós precisamos produzir com sustentabilidade, conscientemente, por que aquilo que nós fazemos aqui, hoje, vai repercutir na vida dos nossos filhos e netos”, reforçou Cerqueira. Com o propósito de ajudar a agricultura a se tornar cada vez mais sustentável, a abertura da loja em Muniz Freire – a décima sexta da Coocafé, na soma das unidades mineiras e capixabas – representa um momento marcante na história da cooperativa que completa 44 anos, em julho.

O atendimento aos cafeicultores e pecuaristas está no foco das prioridades da unidade comercial em Muniz Freire. O supervisor da loja, Cleber Lopes José Júnior, disse que a equipe está motivada com o trabalho e vai corresponder às expectativas dos produtores. Os interessados em se associar à cooperativa também já podem procurar a unidade. “Ele pode se direcionar a nossa unidade e fazer contato com a equipe administrativa. Aqui, a gente passa todos os documentos que serão necessários para a conclusão do cadastro para dar prosseguimento a associação dele conosco”, explicou o supervisor. A unidade da Coocafé em Muniz Freire fica na rua Lino Ribeiro de Assis, número 28, perto da rodoviária.