O colapso dos governos está próximo, alerta analista

Egon von Greyerz, o fundador da Matterhorn Asset Management, expressou recentemente suas preocupações sobre a situação dos governos e dos bancos centrais em um artigo intitulado “The Everything Collapse”, onde ele detalha como a economia pode entrar em colapso nos próximos anos.

Von Greyerz afirma que os problemas macroeconômicos atuais são derivados da emissão descontrolada de moeda e dívida, manipulada pelos movimentos dos bancos centrais.

Von Greyerz afirma:

“A dívida acumulada agora atingiu níveis que significam que o sistema financeiro agora é grande demais para sobreviver.”

O analista explica que os bancos centrais estão vigilantes para impedir o colapso dos bancos, como evidenciado pelo que já aconteceu com o Silicon Valley Bank e o Credit Suisse (SIX:CSGN).

No entanto, ele acredita que os controles emitidos, como o seguro definido pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que garante apenas 0,7% dos US$ 18 trilhões em depósitos, estão fadados ao fracasso. Isso significa que os governos terão que começar a imprimir mais dinheiro para salvar o sistema.

Em seu artigo, Von Greyerz observa que, enquanto os investidores saem dos mercados, é possível que os ativos despenquem mais de 70%.

“Se houver um vendedor e nenhum comprador no mercado imobiliário, o preço de todas as casas cairá para zero. O mesmo vale para o mercado de ações. Mas, à medida que os investidores correm para a saída, a maioria não consegue, pois em algum momento não haverá compradores a qualquer preço.”

Nessa situação hipotética, Von Greyers recomenda pagar todas as dívidas para evitar a reintegração de posse dos bancos e ir para os ativos tangíveis.

Por Criptonizando