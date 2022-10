O desenvolvimento de uma criança é o resultado que ela se aprende na escola e principalmente no ambiente familiar

Seus filhos vivem pedindo dinheiro? Não têm a menor noção do preço das coisas e conseguem gastar tudo? A educação financeira infantil é um modo da criança começar a entender o quanto a economia e o investimento são importantes, além de ensinar a planejar seu futuro com objetivo, metas e sonhos. No entanto, falar sobre dinheiro para as crianças pode ser um desafio, mas é importante os pais começarem a estimular desde cedo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Cambridgem, “crianças entre três e quatro anos já conseguem compreender o conceito básico do dinheiro”.

Para André Minucci, mentor de empresários da empresa Minucci RP, orienta que é preciso impor conselhos, além de ensinar os princípios fundamentais da educação financeira. “De fato, o desenvolvimento de uma criança é o resultado que ela aprende na escola e principalmente no ambiente familiar”, destaca.

Pai de três filhos, André Minucci conta que, ensinar planejamento financeiro é um grande desafio, mas é preciso começar desde cedo. É muito importante a criança por volta dos 6/ 7 anos fazer algumas coisas para vender. “Meu filho de 8 anos faz brigadeiros para vender nas escolas” Isso é fundamental e faz toda a diferença.

Quando se fala em dinheiro muitas crianças ainda não têm a noção real do valor, uma forma prática é explicar como se usa e de onde vem. “O primeiro passo da educação financeira é ensinar que muitas coisas custam dinheiro”. Apresente de forma simples, por exemplo, levá-lo até o supermercado e mostrar uma nota de valor baixo. Então, ensine que é possível comprar somente alguns itens”, orienta.

Para o especialista isso faz com que a criança tenha uma ideia de que tudo tem um custo e vale dinheiro. “A partir dessas atitudes os pais conseguem introduzir alguns conceitos, por exemplo, do que é caro ou barato, diz André.

Mesadas ajudam?

A mesada é uma das primeiras experiências dos pequenos em relação ao dinheiro. Para as crianças maiores, são uma ótima oportunidade para juntar ou gastar com responsabilidade, portando é importante induzir um valor que caiba no seu orçamento e que condiz com a idade do filho. “Uma vez que comece a mesada, é essencial orientar a poupar e falar das informações e orientações sobre o uso”.

Lição do desapego

Outro ponto essencial nesse processo de aprendizagem financeira é o desapego. Para Minucci, ensinar sua filha ou filho a doar uma roupa, ou livro desenvolve empatia e divisão, e também ajuda na educação como um todo.

Dinheiro exige escolhas

Com poupança ou sem poupança é necessário a criança entender que dinheiro exige escolhas. Ou seja, uma certa quantia permite apenas determinada compra. Seu filho quer comprar um doce, e terá que escolher entre chocolate ou sorvete, por exemplo. Agora se quer um brinquedo, precisará juntar dinheiro.

A partir desse momento que entram as escolhas e ainda podem ensinar a fazer planos para conseguir comprar algo novo. “Para ajudar ainda mais, a dica é comprar um cofrinho, para incentivar os pequenos a estabelecer objetivos”

Além disso, é importante que os pais expliquem que o dinheiro não é infinito, e só conseguimos com o nosso trabalho. “Desse modo incentiva a participação ativa e estimula o pensamento crítico”.

Crianças que crescem com bons costumes financeiros e serão adultos melhores financeiramente. Por isso, “Conversar sobre dinheiro com os pequenos é dar a elas a possibilidade de exercitar algo que será essencial na vida inteira, quanto mais cedo, melhor para o seu filho”, finaliza.