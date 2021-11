O que é Power BI: entenda neste artigo

Você não precisa fazer um curso Power BI gratuito para entender o que é Power BI. É claro que uma formação livre pode ajudar a entender não só o que é o software e como ele funciona, mas entender também mais sobre o conceito de Business Intelligence. No entanto, dá para entender as duas coisas, ainda que de maneira mais superficial, em uma leitura rápida de poucos minutos.

Hoje em dia, o uso de dados é uma das preocupações e realidades mais intensas da sociedade (não à toa, elaboramos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil , que é um modelo a ser seguido por países de todos os tipos e continentes). Saber como trabalhar com dados e informações é vital para as empresas que querem crescer e enfrentar os desafios cada vez mais sofisticados que a economia moderna apresenta.

Mas o que é Power BI e onde esse termo entra nessa história? Do que estamos falando aqui? Para entender isso, siga a leitura do artigo abaixo com atenção!

O que é Business Intelligence?

Para entendermos o que é Power BI, precisamos nos debruçar sobre a sigla principal do termo: BI, ou Business Intelligence.

Explicando de maneira superficial, Business Intelligence é um conceito que envolve o uso de inteligência de dados, relatórios e informações importantes contextualizadas para a melhor tomada de decisões de uma empresa.

Por exemplo, um trabalho preciso e cuidadoso de contabilidade de custos pode informar para a empresa quais elementos têm maior peso na formação de preço dos seus produtos.

Assim, a empresa pode comparar dados e decidir se investir na aquisição de um fornecedor para poder cortar determinados custos na produção de seus produtos é vantajoso ou não.

Por exemplo, suponha que uma empresa faça cadeiras. Após uma análise cuidadosa de custos, ficou comprovado que cada cadeira vendida tem 30% do seu preço relacionado ao custo de comprar madeira com fornecedores. A empresa pode, então, calcular que poderia economizar 15% do preço de cada cadeira se comprasse um fornecedor de madeira. Fazendo as contas e usando BI, os gestores poderiam decidir qual fornecedor comprar, em quanto tempo teriam o retorno do Investimento e se essa estratégia é positiva ou não.

Tudo isso pode levar os gestores a tomarem melhores decisões de negócio, melhorando o futuro da empresa e garantindo mais chances de sucesso no curto, médio e longo prazo.

O que é Power BI?

Agora que entendemos o que é BI, é hora de compreender o que é Power BI. E aí, o que esse termo quer dizer?

Power BI é um software da Microsoft feito para a elaboração de dashboards e relatórios de dados para as empresas. De certa forma, é uma ferramenta que permite a melhor visualização de dados para garantir a maior eficácia no uso do Business Intelligence.

Um ponto importante sobre o conceito é que o Business Intelligence não consiste apenas na obtenção de dados. Informações e dados sem análise, sem contexto e sem insights são apenas números.

É necessário criar relatórios e dashboards para elaborar visualmente as informações, trabalhar conceitos e gerar insights que ajudarão a otimizar a sabedoria da empresa.

Apenas com um bom trabalho de análise de dados que pode nascer conhecimento útil para empresa, o que faz com que ela se destaque dos concorrentes. O Power BI é uma ferramenta focada em facilitar isso, ao permitir o trabalho visual com os dados da sua empresa.

Como trabalhar melhor com o Power BI?

O primeiro passo para trabalhar melhor com o Power BI é ter um profissional na empresa especializado em Business Intelligence para montar um time de BI, incluindo um data scientist e um data analyst. O tamanho desse time dependerá, claro, do tamanho da sua empresa. Talvez seja necessário um departamento inteiro para isso, talvez só um ou dois profissionais deem conta do recado.

Seja como for, esse time terá de estudar e se especializar no Power BI, entendendo não só como gerar bons relatórios, mas como explorar as funções do programa, seus atalhos e muito mais.

Além disso, precisarão entender como pegar dados crus, em formato bruto, e transformá-los em insights poderosos para a sua empresa, apresentados em formato visual de fácil entendimento.

Isso ajudará a explorar ao máximo as funções do Power BI e garantir que o seu negócio terá todo o insight possível para crescer e ter mais sucesso no longo prazo.

Pronto! Agora que você já entendeu o que é Power BI, já pode entender se esse software de BI é o mais indicado ou não para você. Apesar de ser o software mais poderoso do mercado nessa área, o Power BI não é o único. Uma alternativa, por exemplo, é o Google Data Studio, capaz de fazer mais ou menos o mesmo trabalho, mas sem custo nenhum para a empresa.

Gostou de aprender o que é Power BI? Então comente abaixo com a sua opinião sobre o assunto!