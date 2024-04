Vice-governador destaca força do agro mineiro em feira do setor realizada em Uberlândia

Femec chega à 11ª edição e traz como tema o papel dos biocombustíveis na transição energética

Os progressos e desafios do agro foram tratados pelo vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus, durante a abertura da 11ª edição da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec), nesta segunda-feira (1/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Após participar da cerimônia de abertura do evento, o vice-governador mineiro ministrou palestra sobre os impactos do agronegócio no Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

“Temos alcançado resultados impressionantes. Os resultados do PIB agrícola de Minas Gerais têm batido recorde atrás de recorde nos últimos anos, ultrapassamos R$ 1 trilhão de PIB pela primeira vez, e 11% do crescimento se deve ao agronegócio, que está quase empatando com o nosso PIB de mineração”, enfatizou Professor Mateus.

Ele também atribuiu ao segmento parcela significativa no sucesso dos índices de ocupação no mercado de trabalho em Minas, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Professor Mateus ponderou, no entanto, que é preciso haver uma cooperação para que essa performance se mantenha. “O nosso desafio é a formação de mão de obra qualificada no setor, para não sofrermos no futuro o que a indústria já vivencia hoje”, alertou.

“Este talvez seja o maior desafio para que o PIB do agronegócio mineiro continue progredindo na mesma velocidade dos últimos anos. Porque continuamos tendo terras disponíveis por conversão de pastagens degradadas. Não teremos apagão tecnológico, nem na parte de genética, nem de maquinários, como podemos observar aqui na Femec. Mas não estou vendo a chegada da mão de obra qualificada da forma como precisamos”, disse Professor Mateus.

O vice-governador também reforçou a importância da parceria entre o setor, prefeituras e o Governo de Minas para promover qualificação e ampliar oportunidades de trabalho e renda. Exemplo é o Trilhas de Futuro, programa de ensino técnico gratuito, da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), que oferece vagas em cursos profissionalizantes para jovens estudantes.

Estímulos

A feira promove exposição e comercialização de lançamentos das principais marcas de máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas do país, e está sendo realizada até sexta-feira (5/4), com apoio do Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Seapa-MG), de uma das suas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Para o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG), Thales Fernandes, “o agronegócio só precisa de um governo que reduza a burocracia e facilite a vida do produtor rural e o nosso papel no Estado é estar ao lado dos produtores para seguirmos avançando, gerando renda e empregos para os mineiros”, pontuou.

Biocombustíveis

A Femec é promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia e tem como tema em 2024 “Biocombustíveis: A nova energia vem do campo”.

Discussão bastante relevante para o setor, como assinalado pelo vice-governador durante participação na solenidade de abertura da feira, que também reuniu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão.

“O papel da indústria do agro na transição energética é muito importante. Temos que lembrar às pessoas que não estão na fazenda que o produtor rural é grande conservador dessas áreas, responsável por garantir a qualidade da água, e que há muito a ser feito em parceria com esse produtor rural, que é quem alimenta a nossa população”, afirmou o vice-governador de Minas, lembrando a otimização da efetividade e da diversificação da geração de energia a partir da cana-de-açúcar, por exemplo.