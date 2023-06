Edital de Correição Ordinária da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manhuaçu

EDITAL DE CORREIÇÃO

A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, atendendo ao disposto no art. 202, II, da Lei Complementar estadual n.°34/1994 e no art. 1.°, XI, da Resolução n.°149, de 26 de julho de 2016, e em conformidade com as Portarias n.°34, 35, 36 e 37/2022-CGMP (DOMP 26.10.2022), FAZ SABER que, neste exercício de 2023, será realizada CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos serviços afetos à 2ª Promotoria de Justiça, podendo ser remetidas à Corregedoria-Geral informações, críticas, sugestões e/ou reclamações sobre a execução dos serviços ministeriais, bem como quanto à Promotora de Justiça atuante na comarca/unidade.

Os respectivos trabalhos correcionais serão executados em observância às diretrizes do Regimento Interno da Corregedoria-Geral (Resolução CAPJ n.°12/2016) e do Ato CGMP n.° 1/2023.

E, para conhecimento de todos os interessados, expede-se o presente Edital, nos termos do art. 122, II, do Ato CGMP n.° 1/2023, que será afixado nas dependências das Promotorias de Justiça e do Fórum da Comarca, em local visível e acessível ao público, e divulgado na imprensa regional.

Dado e passado na Cidade e Comarca de Manhuaçu, 7 de junho de 2023.

Publique-se.

Geannini Maelli Mota Miranda

Promotora de Justiça

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Meios para contato

Telefone: (31) 3330-8024

Endereço postal: Avenida Álvares Cabral, 1.740, 11º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte -MG, CEP 30.170-008

Correio eletrônico (e-mail): correcoies@mpmg.mp.br

Clique no link abaixo para ler o edital original em PDF:

Edital-Correição-2ªPJ