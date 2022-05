Edital do “Correios Aqui – Modular” é lançado para diversas partes do país

Os Correios lançaram nova licitação para os varejistas que desejam instalar uma unidade do “Correios Aqui – Modular” em seus estabelecimentos. São 63 editais para implantação deste canal de atendimento nos estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e também no Distrito Federal.

As unidades modulares, conhecidas no mercado como store in store (loja dentro de loja), são parte do processo de remodelagem da rede de atendimento da estatal, que ainda prevê a implantação de outros tipos de canais, físicos e digitais.

O público-alvo para as parcerias são lojas e estabelecimentos comerciais que possuam atividades comerciais compatíveis e não concorrentes aos Correios, para atuarem em um modelo de atendimento físico, utilizando suas infraestruturas, experiências, recursos humanos e conveniências. Serviços de encomendas (SEDEX, PAC, Mini envios) e mensagens (carta e telegrama) estarão disponíveis nas novas unidades.

O novo canal tem potencial para trazer inúmeros resultados relevantes aos parceiros dos Correios, como o aumento do fluxo de pessoas em sua loja, remuneração pelos serviços postais prestados, oportunidade de investimentos a custos competitivos. A iniciativa também visa a expansão da rede de canais, mais qualidade no atendimento e na experiência dos clientes.

Para mais informações, acesse a página do Correios Aqui – Modular, a Central de Atendimento pelo telefone 3003-0100

