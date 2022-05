Edital Revista TODOS Drogasil vai selecionar organizações de saúde para receberem financiamento até 2025  

Programa vai repassar R$ 3,7 milhões ao longo de três anos; inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho

Organizações sociais que trabalham para fortalecer e ampliar o acesso gratuito a diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde física e mental já podem se inscrever no Edital Revista TODOS Drogasil 2022. O programa vai repassar R$ 3,7 milhões para dez organizações sociais de saúde brasileiras, entre novembro de 2022 e agosto de 2025. Os recursos do edital representam 50% das doações geradas pela Revista TODOS e suas publicações especiais, produzidas pela Editora MOL e vendidas nas lojas Drogasil.

A intenção do edital é apoiar estruturalmente as organizações para que possam ampliar o número de pessoas atendidas e/ou a qualidade dos serviços prestados. “Nossa intenção é ampliar o impacto de organizações que já têm um histórico admirável de serviços prestados à saúde, seja em grande escala ou no âmbito comunitário”, avalia o sócio da Editora MOL, Artur Louback.

Inscrições

As inscrições para o edital Revista TODOS Drogasil 2022 podem ser feitas até as 18h do dia 15 de junho, pelo site https://editaltodosdrogasil. prosas.com.br, por organizações que estão nas regiões onde a Drogasil está presente. São 22 estados mais o Distrito Federal (lista completa abaixo). As interessadas podem se candidatar em uma das duas categorias previstas: na Reconhecer estarão aquelas que possuem receita bruta anual acima de R$ 500 mil, já na categoria Fomentar estarão as que têm receita bruta anual de até R$ 500 mil.

No processo de inscrição será preciso enviar um plano de aplicação dos recursos para os três anos de parceria. ONGs da categoria Reconhecer devem considerar um valor total de R$ 500 mil para os três anos de parceria, devendo aplicar, pelo menos, 80% desse total para aumentar e/ou qualificar o atendimento ofertado pela organização. As que se encaixam na categoria Fomentar devem levar em conta o repasse de R$ 187 mil (cada) para os três anos, devendo usar, obrigatoriamente, 30% do recurso para qualificação da organização e 70% para aumentar e/ou qualificar o atendimento oferecido. Os repasses serão realizados bimestralmente a partir de novembro de 2022.

A seleção das candidatas inclui triagem para verificação dos requisitos básicos; avaliação de especialistas e análise final do Comitê Revista TODOS Drogasil. O resultado será divulgado no mês de agosto e as vencedoras serão apresentadas na edição 46 da TODOS, que, desde 2008, já doou mais de R$ 11 milhões para 22 ONGs, entre elas Turma do Bem e Obra do Berço.

Edição 2019

A primeira edição do edital Revista TODOS Drogasil foi lançada em 2019, com o nome CUIDAR+ Revista TODOS. Na época, foram selecionadas seis organizações: aBraço a Microcefalia (BA), Associação Peter Pan (CE), Projeto Saúde & Alegria (PA), Fundação Dorina Nowill Para Cegos (SP), Fundação Cristiano Varella (MG) e Instituto do Câncer Infantil do Agreste (PE). Desde o início da parceria, cada uma delas recebeu mais de R$ 550 mil e continua sendo beneficiada até agosto de 2022.

“Através do Investimento Social, a RD destina 1% do seu Lucro Líquido para iniciativas que contribuam para a saúde integral de pessoas em situação de vulnerabilidade, para que vivam mais e melhor. Além das doações com recursos próprios, nossos clientes também podem ajudar a construir uma sociedade mais saudável adquirindo a Revista Todos e fazendo a sua doação na própria farmácia. O edital da Revista TODOS Drogasil nos ajuda a selecionar os projetos mais relevantes para direcionar com transparência e responsabilidade os recursos doados pelos nossos clientes”, destaca a gerente de investimento social da RaiaDrogasil S.A., Maria Izabel Toro.

Transformações

Com os repasses, a ONG aBraço a Microcefalia teve 100% de crescimento, oferecendo mensalmente, para até 120 crianças, atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Também doou órteses e extensores, melhorou as tecnologias para agendamento de consultas e criou um programa de apoio psicológico para 50 famílias da Bahia. O Projeto Saúde & Alegria, que atua na Amazônia, realizou caravanas de atendimento impactando com cirurgias, procedimentos gerais; consultas médicas; doação de máscaras, cilindros, concentradores, kits de segurança alimentar e higiene; e oficina de educação em saúde. Em 2019 foram atendidas 113 comunidades, já em 2020 e 221 foram alcançadas 128 comunidades.

“Esse é um apoio continuado e estruturante, que permite que a gente possa trabalhar com uma certa liberdade para se dirigir às prioridades que não estão previstas em outros projetos que são mais passageiros. Essa verba de base permite que todos os impactos sejam alcançados. A Editora MOL e a Drogasil são o coração que fica batendo para que o resto do corpo possa funcionar”, diz Eugênio Scannavino Netto, médico sanitarista e fundador do Saúde & Alegria.

Na Fundação Dorina Nowill, o valor repassado pelo edital permitiu ampliar os serviços oftálmicos e as aulas de orientação e mobilidade, contemplando mais de 700 adultos e idosos em 10 mil atendimentos. Em 2020, o projeto foi estendido à área de Psicologia, que aumentou o número de pacientes em 20%. Com os recursos do edital, a Associação Peter Pan capacitou profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de municípios do interior do Ceará para realização do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Em abril de 2022, chegaram ao número de 766 profissionais capacitados.

“O resultado dessa ação é o rápido encaminhamento da criança ou adolescente com suspeita da doença para o centro de tratamento especializado, o Centro Pediátrico do Câncer”, detalha a superintendente médica da Associação Peter Pan, Dra. Sandra Emília Almeida Prazeres. De acordo com Sandra Emília, o repasse também foi aplicado na assistência em saúde mental, com intervenções psicológicas e psiquiátricas. A Associação Peter Pan contabiliza atualmente 1.513 pessoas beneficiadas por meio de 2.423 atendimentos. Para ela, o edital TODOS Drogasil foi de extrema importância na missão de salvar vidas.

“A luta contra o câncer é árdua, mas a cura é algo possível. Para isso, precisamos capacitar cada vez mais profissionais de saúde a identificar precocemente os sinais e sintomas da doença”, finaliza a superintendente médica.

Edital Revista TODOS Drogasil 2022

Inscrições até as 18h do dia 15 de junho

https://editaltodosdrogasil. prosas.com.br

Podem se inscrever organizações do DF e dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Sobre a Editora MOL

A MOL é a maior editora de impacto social do mundo. Fundada em 2007, ela produz livros, revistas, calendários, jogos, álbuns de figurinhas e outros produtos editoriais vendidos em grandes redes varejistas a preços acessíveis, sempre com renda revertida para causas. Os produtos da MOL já doaram mais de R$ 49 milhões para mais de 150 ONGs. Os cofundadores da empresa, Roberta Faria e Rodrigo Pipponzi, são empreendedores sociais reconhecidos nacionalmente pelo Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo e internacionalmente pela Fundação Schwab, braço social do Fórum Econômico Mundial. Saiba mais em www.editoramol.com.br

Sobre a RD-RaiaDrogasil

A RD – Gente, Saúde e Bem-Estar foi formada em 2011, por meio da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam mais de 200 anos de história no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, o grupo tem acelerado, desde 2020, sua estratégia de saúde, com aquisições de startups e o lançamento da Vitat, ecossistema de saúde integral que promove serviços e programas focados em alimentação saudável, exercícios, sono, saúde mental e promoção da saúde. O grupo também possui as marcas próprias Needs, Vegan by Needs, Nutrigood, Triss e Caretch, além do próprio marketplace, voltado para produtos de saúde, bem-estar e beleza. Com presença em todos os Estados, a empresa conta com 2.500 farmácias distribuídas pelo País e prevê a abertura de 260 farmácias em 2022. Em sua estratégia de ESG (ambiental, social e governança), a RD tem como meta ser a empresa que mais contribui para uma sociedade saudável no Brasil, com ações divididas em três pilares principais: Pessoas, Negócios e Planeta mais Saudáveis. A RD ainda é signatária da ONU Mulheres (e dos Sete Princípios de Empoderamento Feminino); membro fundador da Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis); membro do Movimento pela Equidade Racial (Mover); do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; e do Women on Board.