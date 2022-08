As eleições 2022 vão trazer liberdade e ensinamentos para todo o povo brasileiro

Por Devair G. Oliveira

O candidato vencedor das eleições deste ano, vai influenciar as mudanças das conjunturas municipais, na realidade no Brasil foi criado um monte de partidos, mas todos de esquerda, praticamente a maioria dos partidos foram um puxadinho do PT e do PSDB, tanto o é que se juntam com muita facilidade, está aí o Geraldo Alckmin como vice do Lula para mostrar o quanto os eleitores brasileiros foram enganados, e até dia 5 vamos ver bastante arranjos que é até difícil acreditar, por exemplo o ex-juiz Sérgio Moro que mandou prender Lula tomou um susto sabendo que seu partido iria apoiar Lula, mas houve uma reprovação de alguns candidatos e Bivar teve que retirar seu apoio ao Lula.

O Brasil politicamente de alguns anos para cá, formou-se um emaranhado de partidos políticos com as mesmas ideologias. Na realidade o povo sempre viveu enganado no mundo todo, quantas histórias foram rasgadas e reescritas, dizem que quem conta a história é quem ganha a guerra, e o mundo sempre teve muitas guerras, no Brasil mesmo temos que reescrever nossa história, de 2018 para cá com a vitória de Bolsonaro que venceu em um partido pequeno sem dinheiro e sem tempo de TV e toda a imprensa contra, como agora nesta eleição de 2022 um montão de candidatos, todos contra Bolsonaro.

Com a evolução da internet e das redes sociais o povo começou a descobrir o quanto éramos enganados, a Imprensa era chamada de 4º poder e em muitas regiões a imprensa era decisiva só que isso mudou o povo está acordando e aprendendo a buscar informações, deixando a dependência que antes tinham com os órgãos de imprensa jornais, rádios e TVs, hoje as redes sociais tem sido fontes de informações da imprensa.

Com todas essas transformações da sociedade ela deixou de ser dependente até da Suprema Corte, mas a sociedade ainda surpreenderá pelas verdades que estão sendo preparada para serem divulgadas, muitas histórias serão recontadas e muitas mentiras que usaram as roupas da verdades serão reveladas, muitos políticos após as eleições serão desmascarados e as políticas municipais serão totalmente modificadas, os partidos derrotados na federação tendem em fracassarem também nas eleições municipais, chega de políticos profissionais.

O povo quer educação de qualidade, o povo quer mais amor Deus pátria e família, a juventude está sendo perdidas, as vezes dentro das escolas e das universidades, precisamos de mais responsabilidades por parte dos políticos.