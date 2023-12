Como anda o jornalismo no Brasil

Por Devair G. Oliveira

O jornalismo nas Tvs e jornais, vão de mal a pior, mas vamos lembrar e resgatar fatos das eleições do ano passado. Assim que acaba o Roda Viva com o então presidenciável Jair Bolsonaro nas redes sociais o foco está nos jornalistas e nas redes sociais ecoam mais críticas a eles do que ao próprio entrevistado. Na mesma semana e também com o mesmo candidato Miriam Leitão lê uma nota soprada ao ponto e que também gera uma discussão nacional sobre se a equipe tomou a melhor decisão naquele momento. E também sobram críticas aos jornalistas, dos mais bem-conceituados do país e principalmente da Rede Globo a maior emissora do Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, no debate da TV Globo, no dia (28), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só saiu da prisão porque tem “amigos” no Supremo Tribunal Federal (STF). O candidato à reeleição ainda ironizou uma fala do apresentador William Bonner, na sabatina de Lula no Jornal Nacional, de que o petista “não deve mais nada à Justiça”. “Você foi inocentado pelo Bonner. Você é um descondenado, Lula”. Disse Bolsonaro

Quase ato contínuo a editora Abril demite mais de 500 profissionais (não ficou claro se todos são jornalistas, mas parece que a maioria é) e claro mais uma vez todo mundo se pergunta o que está acontecendo.

A verdade é que a maioria do povo brasileiro hoje sabe que somente nas redes sociais, nos canais do Youtube encontraremos informações verdadeiras, houve até uma campanha desligue a TV, e com isso a Rede Globo vem perdendo várias batalhas, já mudou programações, dispensou centenas de profissionais, perdeu patrocinadores, a audiência caiu muito, neste natal sua programação foi um fiasco perdeu para a Record e SBT, também a audiência das novelas despencaram, e o pior é que eles não sabem porque, mas a sabedoria popular diz que quem lacra não lucra e como a maioria do povo é conservador, e os brasileiros aprenderam a fazer boicotes está aí a resposta.

No Brasil teremos emissoras fechando, grandes lojas de esquerdistas falindo, cantores desmarcando show, filmes sendo retirado de cartaz, é a lei da oferta e procura.