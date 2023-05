Especialistas dizem que Bolsonarismo cresce mesmo após posse de Lula

SE O POVO PUDER ESCOLHER, A ESCOLHA SERÁ A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Por Devair G. Oliveira

Por tudo que está acontecendo tem servido mais como dúvida do que certeza de estabilidade, há um inconformismo geral da população, o povo não entende a falta de cumprimento da constituição e isso vem virando o pensamento de muitos políticos e até empresários que apoiaram o atual governante brasileiro, pois o que a maioria não entende é a alta popularidade de Bolsonaro e a impopularidade do atual governante.

De acordo com especialistas políticos, o conservadorismo vem crescendo no Brasil, após o dia 8 de janeiro e algumas prisões que segundo juristas é inconstitucional parece que também que as prisões do ex-ministro da justiça de Bolsonaro e do coronel ajudante de ordem do ex-presidente tem contribuído para uma grande insatisfação dos senadores e deputados de oposição, nota-se também a insatisfação do povo em geral.

Outro fator positivo que lembra bastante o ex-presidente é o ótimo governo que vem fazendo seu ex-ministro Tarcísio de Freitas em São Paulo, isso é pura marca bolsonarista, e também algo vem acontecendo com nossos vizinhos que reforçam bastante a maneira de se governar da direita, Paraguai o povo certamente espelhando no Brasil votaram quase todos no governo conservador, o fracasso na Argentina da esquerda desistindo de se candidatarem mostra que o povo deseja mudanças profundas nas próximas eleições.

Hoje não tem povo bobo mais, eles comparam o antes e o depois de seus governantes e também dos governantes de outros países, Bolsonaro virou sinônimo de qualidade e é normal ver franceses, alemães, argentinos e outros gritarem queremos um Bolsonaro em nosso país! Jair Bolsonaro, é caracterizado por uma visão conservadora, nacionalista e anti-establishment.

Uma das razões para esse crescimento é o apoio que Bolsonaro recebe das camadas mais pobres da população, que se identificam com o seu discurso anticorrupção e de combate à criminalidade. Além disso, o ex-presidente tem uma base sólida de apoiadores nas redes sociais, onde ele consegue disseminar suas ideias e convicções de forma rápida e eficiente.

Mesmo com a falta de uma política econômica coerente, com uma oposição batendo forte, com o apadrinhamento e nepotismo a gastança desenfreada, não pense que será fácil vencer estas barreiras, a tendência é que junho e julho as coisas tendem apertar bastante e podemos ter grandes embates com pedidos de impeachment do presidente Lula, pedidos de prisões do atual ministro da justiça, pedido de prisão do general Gonçalves Dias, vivemos um período de grandes turbulências.

Em resumo, o conservadorismo tem sim crescido no Brasil, as eleições de 2024 poderá ser decisiva para que o povo escolha um modelo governamental mais eficiente com mais liberdade de expressão. Ainda há muitos desafios pela frente, e é fundamental que a sociedade brasileira se mantenha atenta e engajada no processo político, de forma a garantir a construção de um país mais democrático e justo para todos.