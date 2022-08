Não acredito que as caixinhas irão ficar prontas para o dia 02/10/2022

Por Devair G. Oliveira

O Brasil teve mais de dois anos para implementar a melhoria nas caixinhas que recebem os votos, como todos sabem que os responsáveis pelo serviço não quiseram, eles acham que as caixinhas são perfeitas e não necessitam de melhoria.

Então pessoal é claro que os militares não vão engolir estas imposições, tudo está muito bem especificados através de ofícios direcionados aos donos das caixinhas, eu não quero ficar do lado dos desarmados, já pensou aqueles carros de combater com metralhadoras ponto 30 e ponto 50 e outras coisitas a mais, acredito que as vezes é necessário o emprego das armas quando os desarmados querem impor ditaduras.

Gente… só no Brasil mesmo para vivenciarmos estas disparidades que um juiz comprovadamente sua ideologia pega um homem companheiro condenado por mais de 40 anos de prisão, faz uma manobra e descondena o camarada e é colocado como candidato a presidente da República. Os juristas mais conceituados do Brasil é quem diz tudo isso. Espero que estes homens das caixinhas pensem mais um pouquinho, antes de fazer complicar as coisas no Brasil, ou o Ministro da Defesa está errado em solicitar Código Fonte e outros dados das caixinhas.

Há no Brasil dois polos nas eleições

Isso acontece, porque de um lado está um povo orando pelo Brasil, pelas autoridades constituídas e pelo povo, pela justiça, de um lado estão os que acreditam na palavra de Deus e desejam fazer o melhor, não matar, não roubar, não abortar. Estamos em uma guerra espiritual, o povo clama por justiça.

Coração endurecido para Deus

Do outro lado estão os incrédulos

Tudo que desejam este grupo, vai contra a vontade de Deus. A Bíblia relata diversas histórias de guerras. Em muitas delas havia o interesse de restabelecer a justiça ou o direito (defesa) de determinado povo.

O texto de Hebreus nos adverte três vezes: “Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração…” (Hb 3.7, 15; 4.7). Então, isto deve ser muito importante!

Coração duro: errante (v.10), perverso (v.12), incrédulo (v.12), rebelde (v.16), desobediente (v.18), transviado: extraviado, perdido, desviado, corrompido (Sl 95.10).

A causa da dureza do coração: o en g ano do p ecado (Hb 3.13).

A consequência: somos afastados de Deus! E quando nos afastamos de Deus, somos cada vez mais enganados pelo pecado! Exemplo do brinquedo “Vai/Volta”.

1 Samuel 17:47

E saberá toda esta congregação que o SENHOR salva, não com espada, nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão.