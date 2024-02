Não há democracia nos partidos políticos cada um tem um dono

Por Devair G. Oliveira

A política partidária brasileira carece de democracia, se tivéssemos uma democracia plena no Brasil a renovação dos políticos seria muito maior, mas existem os partidos políticos e cada um tem um dono e eles manobram de acordo com seus interesses, dê uma olhada aí na sua cidade, com certeza irá encontrar homens e mulheres de grande respeito, mas que não conseguem um partido para se candidatar são 29 partidos no Brasil todos legalizados, e todos eles tem presidente nacional que manda no partido no país inteiro.

Cada partido tem um presidente estadual que distribui os partidos segundo seus interesses partidários, e é interessante numa democracia deveria em cada município ter um diretório do partido para discutir os assuntos segundo os interesses do município, mas não é assim que funcionam, em todas as cidades existem grupos políticos que mandam e detém a maioria dos partidos em apoio a sua candidatura, no país são 29 partidos que estão nas mãos de poucos, é assim que são feitas as coligações, um grupo de pessoas que lançam alguns candidatos a vereador, mas em troca tem que apoiar o candidato a prefeito, se não você perde o partido, tudo depende dos deputados que são majoritários nos municípios, que detém o direito de indicar o presidente da Comissão Provisória e isso às vezes mudam a cada eleição.

Tem alguns partidos que tem mais de 1.000 filiados, mas não tem um diretório, tem apenas uma pessoa que manda no partido, na Comissão Provisória formada por 5 pessoas e normalmente um cabo eleitoral pega a comissão e arruma mais 4 pessoas de sua confiança e assim não evolui o partido, é por isso que normalmente os partidos não tem um diretório no município.

Não existe um trabalho de base no Brasil, é desejo do PL de elegerem o maior número de vereadores e prefeitos para assim começarem um trabalho de base ensinando aos eleitores o que realmente é uma democracia, o diretório se reúne discute e a proposta vencedora permanece, é assim a democracia a opinião da maioria deve prevalecer.

Em Manhuaçu os 29 partidos vão estar nas mãos de 4 ou 5 candidaturas a prefeitura, na eleição passada a prefeita Cici Magalhães concorreu com 6 partidos (MDB, PROS PT, PMN, Podemos e Democracia Cristã).

A prefeita Imaculada, que venceu concorreu com 7 partidos (PSB, PDT, PP, PL, PTB, PSD e Patriotas).

O advogado Vinicius de Resende concorreu com 2 partidos (PSC e PSB).

O corretor de café Erasmo Pacheco concorreu com 1 partido (PV).

O advogado Nélio Nogueira concorreu com 1 partido (PSL).·.

Fundo eleitoral em 2024 R$ 4,96 bilhões

Partido Valor

PL R$ 863.047.115

PT R$ 604.207.602

União Brasil R$ 517.214.850

PSD R$ 427.063.073

MDB R$ 410.413.183

PP R$ 406.726.127

Republicanos R$ 331.931.748

Podemos R$ 249.501.801

PDT R$ 171.802.115

PSDB R$ 156.154.524

PSB R$ 150.808.347

PSOL R$ 127.832.244

Solidariedade R$ 90.729.810

PRD R$ 84.495.278

Avante R$ 74.806.378

Cidadania R$ 64.643.283

PCdoB R$ 52.233.148

PV R$ 44.494.998

Novo R$ 43.044.035

Rede R$ 36.409.003

PRTB R$ 9.803.282

PMN R$ 9.002.544

Agir R$ 6.877.262

DC R$ 5.547.694

PCB R$ 5.281.680

PMB R$ 5.228.260

UP R$ 4.609.033

PSTU R$ 4.030.654

PCO R$ 3.580.693

Como é definido o valor do fundo eleitoral?

O valor do fundo eleitoral é definido em votação no Congresso Nacional. A quantia para o pleito deste ano foi aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado.

Os valores destinados a cada partido não são divididos igualmente, mas calculados de forma proporcional à quantidade de cadeiras de determinado partido no Congresso.

A divisão entre os candidatos é feita pelos partidos de forma interna, mas 30% dos recursos públicos para campanhas devem ser destinado às candidaturas femininas.

Câmara Federal.