O Brasil de hoje vive um outro momento de sua história

O Facebook me perguntou porque diminuí minhas publicações

Por Devair G. Oliveira

Infelizmente, hoje no Brasil o ato de escrever algumas notícias mete medo, pois as restrições são imensas, não podemos por exemplo dar notícias importantes que outros países têm tomado com referências à algumas coisas que no Brasil é proibido dizer, então falar de política ou problemas relacionados a saúde nem é bom pensar.

A imprensa precisa voltar a ser livre no país, digo dos pequenos veículos de comunicação, pois os grandes cumprem rigorosamente suas pautas sem problemas alguns, sejam verdades ou mentiras e nada fazem eles mudarem e isso faz a gente pensar que as pautas são vendidas.

As audiências despencaram, mas mesmo assim ainda cultivam bons pontos dos institutos de opinião pública, hoje se vê com muita frequência pessoas dizerem que em sua casa não se assistem mais os noticiários de TVs por não acreditarem mais nestes meios de comunicação, seus interesses estão ligados a quem paga mais, e existem sempre pessoas muito interessadas na “desinformação”.

Então é isso Facebook! Seria bom também começar a liberar mais nossas matérias, os produtores de conteúdos merecem um melhor tratamento, somos nós que até aqui alimentamos toda essa máquina… que dentro de pouco tempo a Inteligência Artificial tomará conta dos textos e até das imagens.