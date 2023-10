O mundo desconhecido que descortina a sua frente

Por Devair G. Oliveira

Desde que o mundo é mundo, o povo foi enganado, a história destorcida e reescrita de maneira de interesse dos mandatários, são poucas famílias que mandam no mundo Apesar de na atualidade a língua considerada “universal” seja o inglês, existe um idioma criado com esse propósito de unificar todas as nações. Das línguas planejadas o ESPERANTO é a mais falada no mundo e foi criado no final da mesma década de criação das pedras da Geórgia.

Não estou dizendo que as duas coisas têm ligação, mas sim ressaltar alguns fatos decorridos ao longo dos anos, muitas coisas que sempre foram concretizadas que ninguém percebia, mas com a evolução natural vieram os celulares, a internet e as redes sociais, aí as coisas começaram a aparecer e os povos começaram a se despertar, mas mesmo assim vemos um presidente que perdeu a eleição ser ovacionado por milhares de pessoas e o vitorioso sem popularidade, chega a ser desproporcional.

Coisas estranhas têm acontecido em todo o mundo, o dia 8 de janeiro das manifestações dos patriotas brasileiros foram presas 1.500 pessoas, sem que tenha havido uma morte, estes brasileiros foram chamados pela grande imprensa brasileira de terroristas, e agora com a invasão de Israel pelo Hamas que mataram mais de 1.400 pessoas entre idosos, mulheres e crianças com farta divulgação de vídeos mostrando a barbaridades, para a Globo são militantes.

O povo deve estar atento, pois vivemos uma situação sem precedente e a qualquer momento a situação pode sair do controle, pois a verdade passou ser mentira e a mentira passou ser verdade, pois não temos segurança jurídica, mas não vamos deixar que essas coisas tirem a paz do nosso coração e vamos vigiar, orar e focar nas promessas de Deus, pois Ele é quem trará à luz todas as coisas que estão ocultas.

Tudo está no controle do nosso Deus criador do Céu e da Terra, com inúmeros povos e culturas jamais será unificada! O Criador deu livre arbítrio para cada um! Não designou um representante para “ordenar”. Gálatas 6:6-8 “E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna”.

O que a parábola do joio e do trigo nos ensina?

A parábola do joio e do trigo foi contada por Jesus para ensinar sobre o Reino dos Céus e o julgamento final. Ela aborda a convivência do bem e do mal no mundo e a paciência divina em permitir que ambos coexistam até o tempo determinado para a separação final.

Escolha seu foco

Você direciona, concentra e foca sua consciência em pontos, assim como quando você olha para algo e não vê o que está ao seu redor. Quando você está dirigindo, você se concentra no que está à sua frente. Você não olha necessariamente para o que está atrás de você ou ao seu lado. Você concentra sua consciência em um ponto, em uma camada de consciência.

1 Coríntios 9:24-25 – Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.