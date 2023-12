O mundo é governado pelo maligno 1 João 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno.

Por Devair G. Oliveira

Chegará um tempo que todos saberão que a Bíblia é a palavra de Deus e que as profecias foram cumpridas fielmente segundo a vontade de Deus, em uma guerra não são os pacificadores que vencem, caminhamos para um tempo que todos saberão a verdade, os escritos da história mundial foram reescritos, pois quem conta a história são os vencedores, assim como conhecemos a história brasileira, tudo em seu tempo virá à tona. O joio cresce ao lado do trigo, mas virá a colheita.

Até a Bíblia sofreu alterações no Vaticano, desde que o mundo começou o mal foi imperando, veja Mateus 7: 13 e 14 – “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.

14 – Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram.

” … o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não! Respondeu Ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo deixem o joio e o trigo crescerem juntos até o tempo da colheita”. (Mateus 13:28-30).

As pessoas do mal querem a multiplicação do mal, e para tanto eles infiltram em todos os lugares, na política, na igreja, tanto é assim que hoje a Igreja Católica tem um papa que nem precisa explicar, a maioria conhece. Agora vamos falar de política, quem pensa que a Direita brasileira é desunida estão enganados, o mal é astuto quando Bolsonaro cresceu nas pesquisas logo o mal cuidou de colocar na Direita o joio, não pense que estes senadores do PL que votaram no Dino traíram o PL, eles estavam ali exatamente para isso, ou vocês acham que quando Lula demorou a escolher sua indicação para o STF, lógico que nos bastidores ele estava tratando das barganhas e tudo ficou acertado e na hora da votação vale a farinha pouca meu pirão primeiro, resta aos eleitores se tiverem outra oportunidade de votarem que escolham melhor e deletam os maus políticos que são joio.

Dino precisava de 41 votos foi aprovado por 47. A maioria dos políticos não está nem aí para o povo. E eu não duvido nada que eles façam de tudo para prender Bolsonaro para tirá-lo da jogada, a não ser que venha de cima algumas providencias, como um acerto dos Estados Unidos elegendo Donald Trump, se isso não acontecer, pode ser que a NOM tenha prosperado, mas está em andamento com boas caminhadas a resistência de Moscou que recebeu alguns dissidentes do clube da montanha, juntamente com China e países Árabes.

Existem no Brasil centenas de igrejas evangélicas que descumprem totalmente a Bíblia, porque isso, no Maranhão terra do Dino a maioria das igrejas da Assembleia de Deus apoiaram o Flávio Dino, olhando para a Palavra de Deus Dino é comunista declarado que vai contra os princípios cristãos.