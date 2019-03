O SOCIALISMO NUNCA DEU CERTO EM LUGAR NENHUM

Por Devair G. Oliveira

Salmos 141:4 – Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores. Que eu jamais participe dos seus banquetes!

A esquerda ditatorial no poder na Venezuela recebe apoio dos partidos de esquerda do Brasil, entendemos que há um intercâmbio internacional dos partidos socialistas que procura dominar o mundo inteiro, para entender os malefícios da esquerda quando chega ao poder, não precisa ir muito longe, o massacre que vem acontecendo na Venezuela desde ano passado é a prova viva que a esquerda uma vez no poder não quer sair, mesmo com sacrifício de milhares de pessoas sofrendo todos os males possíveis, fome, mortes de inocentes e empobrecimento do país. O pior de tudo isso é ver pessoas morrendo de fome e o ditador cruel não deixa o povo ser ajudado, é triste vermos políticos brasileiros apoiando governo que está contra a maioria do povo, essa gente não tem amor aos seus semelhantes.

O PT falava tanto em democracia, mas chegando ao poder se aliou com todos os ditadores internacionais, pense nos piores políticos antes dos governos petistas, quando digo piores quero dizer daqueles que serviram de trampolim para Lula (PT) chegar ao poder, não vou aqui escrever os nomes, mas é só dar uma olhada nas inúmeras denúncias de corrupções dos governantes anteriores, chegando ao poder quando todos imaginavam que Lula iria colocar os corruptos na cadeia, mas nada disso ele trouxe todos para o seu governo, e aí todos conhecem a história da Lava Jato, o grande número da violência e a grande roubalheira que se instalou no país, quem não se lembra do Lula nos estados apoiando os candidatos que antes foram denunciados por ele, para entender o que acontece hoje não podemos nos esquecer dos governos ditatoriais do mundo inteiro que tinha apoio irrestrito do petismo.

Vale observarmos a conduta dos políticos, do judiciário e da imprensa nos governos petistas e agora com o novo governo que tem moralizado os gastos públicos cortou as mamatas de muitos e por isso é criticado todo dia, onde estava a mídia que não via nada que acontecia no Brasil, mas era bem abastecida cuidava de blindá-los durante todos os anos foi feito em nosso país um aparelhamento do estado, da educação e da cultura.

A Venezuela desarmou a população e foi levado ao pé da letra para ser implantado o comunismo, vale ressaltar que essa ideologia não importa o que fazem seus governantes, como estamos vendo na Venezuela, o povo morrendo de fome, e assassinatos em massa realizados pelos milicianos de Maduro tudo mostrado ao mundo através dos vídeos e denúncias de seus moradores, mas mesmo assim são apoiados pelos erquedopatas, mesmo o povo morrendo de fome eles não deixam entrar a ajuda humanitária.

Os cristãos e as pessoas de bem devem estar preparadas para entender como funciona a artimanha da oposição socialista, qualquer atitudes boa tomada pelo governo Bolsonaro a imprensa se cala ou procura dar uma interpretação diferente, para eles a prioridade é desgastar ao máximo o governo, ainda bem que temos as redes sociais e devemos defender o governo.

Como era nos carnavais petistas nunca houve criticas, parece que os brasileiros acostumaram com a hipocrisia, com a pornografia e com o desrespeito com a família, o cristão mais do que nunca tem que praticar boas ações e estar atento pelo cumprimento da palavra de Deus, ‘veja em Mateus 24:10, 14’.

Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 11 E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12 E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13 Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Entendendo um pouco este momento, acabamos de ver no Brasil o carnaval “festa da carne”, onde que praticamente vale tudo, período onde há o maior número de mortes causadas pela bebida, gravidez indesejada e várias doenças, onde até o sexo é patrocinado e incentivado com doações em massa de preservativos pagos com o dinheiro dos contribuintes.

Os brasileiros desejosos de mudanças, numa eleição histórica a maioria votaram na mudança, no único candidato que de fasto representa a mudança que o povo deseja, mas não tenha dúvida será quatro anos de muitas lutas, a maioria da grande mídia, principalmente a Rede Globo chega a ser chata, muda seu perfil e sua programação para atender seus propósitos que é difamar ao máximo o governo de Bolsonaro.

Como sempre diz Silvio Santos que o bem sempre vence o mal, eu acredito que a Globo será derrotada. Não tenha dúvida o diabo conhece a Bíblia. O teólogo Tiago Santos, que estudou no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul e é fundador da igreja Abrigo, em Porto Alegre, publicou um texto que está tendo muita repercussão, sobretudo entre os evangélicos. Ele foi pastor batista por oito anos. E fez bacharelado e mestrado em instituições luterana e católica. Em minha opinião ele foi muito infeliz e com certeza desagradou bastante a Deus e todos os evangélicos e demais cristãos do Brasil.

Tiago escreveu sobre o enredo da escola de samba Gaviões da Fiel, que levou à avenida a mensagem “O Diabo Venceu”. Evangélicos se escandalizaram, e por isso o teólogo decidiu explicar por que o carnavalesco da Gaviões deu uma demonstração de que entende mais de Cristianismo do que aqueles que seguem Silas Malafaia e similares.

Sobre a polêmica do carnaval quero registrar aqui que o diabo venceu, sim!

Quando a igreja fez arminha com a mão, o diabo venceu, continua o teólogo com várias citações em que diz que o diabo venceu. Talvez ele não saiba que a igreja é o corpo de cristo.