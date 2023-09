O verdadeiro líder que o povo brasileiro espera e precisa

O povo precisa de uma liderança forte para indicar o caminho

Por Devair G. Oliveira

O pior problema do Brasil é o Congresso Nacional ele é a grande comporta dessa grande barragem, que pode ser controlada, e quando não são controladas causa grande estragos, porque são nestas duas casas que são elaboradas e aprovadas as leis, e tudo que foge da realidade acaba estragando o conjunto. Vou dar alguns exemplos para depois entrar no mérito da questão.

Antigamente os médicos não tinham salários exorbitantes, depois que surgiram alguns espertalhões cobrando o que queriam, as universidades começaram a receber os filhinhos de papais, que fazem de tudo para colocar seus filhos e aí hoje o Brasil tem muitos médicos pensando somente no dinheiro a vocação passou longe, e a qualidade não é a esperada.

De igual modo alguns advogados que só pensam também no dinheiro foi logo chegando nas segundas instancias e dando os seus jeitinhos e hoje temos uma justiça com salários altíssimos fora da realidade brasileira e aí acabam muitos bons juristas abandonando seus cargos devido a corrupção, cito o caso do desembargador aposentado Sebastião Reis Coelho, que ficou muito conhecido no país pelas suas declarações. Existem denúncias de juízes de alto grau que mantem parentes canalizando clientes para seus escritórios porque na instancia acima já tem alguém para dar o veredito.

Agora os senhores analisam o governo do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula, não tenha dúvida que o Brasil está indo para o buraco, os gastos do atual governo é vergonhoso, o Brasil é um país pobre que gasta mais com a Justiça, Senado e Câmara do que muitos países ricos, enquanto faltam comida, abrigo e remédio para milhões de crianças.

Agora imagina descendo a pirâmide, o número excessivo de senadores, deputados e vereadores, prefeitos de alguns municípios que não tem arrecadação suficiente e todo o dinheiro praticamente são gastos com prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, que são os maiores salários, pois são eles que determinam, e olhem que ainda não estamos falando dos crimes, mas pergunte aí no Google qual país do mundo que o presidente mandou prender 40 mil pessoas e acabou com o índice de violência no país.

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro apesar de tanta crítica, o ano de 2022 acabou com uma quantidade de homicídios quase um terço menor do que o total de casos registrado em 2017, primeiro ano de funcionamento do Monitor da Violência. Cinco anos depois, foram 40,8 mil mortes intencionais violentas, o que significa 18 mil ocorrências a menos, mas com a saída do governo a tendência é voltar a crescer novamente os homicídios.

Pessoal, infelizmente não podemos escrever tudo que realmente acontece no Brasil, mas não tenha dúvida os mais de 200 milhões de brasileiros não suportarão o que apontam as evidencias que querem os poderosos submeterem o povo brasileiro, algumas coisas que aconteceram não bateram com o esperado, a repercussão do 7 de setembro sem povo, a CPMI do dia 8 de janeiro e principalmente o julgamento do STF que não convenceu ninguém. Parece que algum pássaro de alta linhagem gorjeou nos ouvidos do Pacheco e Lira e eles começaram a mudar as diretrizes de antes para seguir dentro das 4 linhas da constituição, o STF não vai poder mais legislar, até uma lei aprovada pelo STF deve cair hoje em uma votação da Câmara proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo, está a caminho também outra lei que vai jogar o STF mais para a constituição e fala-se até em colocar um pedido de impeachment de um ministro do STF. Só sei que tem muita gente aí em sinuca de bico, é esperar para ver.