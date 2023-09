Porque o mundo ficou tão complicado?

Por Devair G. Oliveira

Desde que o mundo é mundo convivemos com o bem e o mal, para os conhecedores da palavra pregado por Jesus Cristo ele sempre dizia que existem dois caminhos um é largo e falso que eleva a perdição, o outro é um caminho mais estreitos e Jesus disse que poucos são os que entram por ele Mateus 7:13,14, se você acompanhar a história verá que tudo isso tem sentido, Pensador “ Para toda história sempre existem duas versões e a verdade. Se você só conhece uma das versões então você não conhece nada”.

Queremos neste texto sem detalhar muito, pois seria necessário quase um livro, mas com certeza você irá entender se estiver ligado nos acontecimentos de hoje no Brasil e no mundo, prestar bastante atenção verá que mesmo um país tendo uma constituição, uma lei, uma regra dependendo de qual grupo esteja no poder, eles passam por cima, sempre foi assim no mundo é por isso que acontecem as guerras, e a elite dominadora é um grupo pequeno de pessoas que detém o prestígio e o domínio sobre o grupo social, dependendo das circunstancias este grupo do mal se infiltram no grupo do bem para obter vantagens e voltarem a se organizarem para atingir seus objetivos, a cada período os dominadores vão se aperfeiçoando em suas técnicas, as pessoas sempre procuraram se inteirar dos conhecimentos para sobreviverem e assim se passaram séculos, as pessoas para não serem enganadas socorriam aos líderes religiosos, aos professores e os mais estudiosos também buscavam conhecimentos na literatura, os poderosos.

Até então que essa elite dominadora começou perceber que precisavam dominar a igreja e também as universidades, para terem como braço dentro destas organizações e hoje eles dominam praticamente quase tudo, a prova é que hoje vemos religiosos famosos que defendem essa gente, pois pensando bem, como pode um religioso defender uma causa que é contrário as Escrituras Sagradas, infelizmente se você entrar em determinadas universidade não irá acreditar no que verá de tanta podridão e atos repugnantes que desagrada qualquer pessoa de bem, e veja que isso começou há muitos séculos.

Antigamente a Igreja Católica era uma só, embora houve a divisão e a história diz que foram por discordância de algumas doutrinas irrelevante, mas imagino que a verdadeira causa esteja na Inglaterra, não vamos entrar em detalhe, mas para quem estuda geopolítica sobre a Nova Ordem Mundial sabe da influência da Inglaterra em tudo que acontece no mundo, veja o que ganhou a Inglaterra. O rompimento trazia a vantagem de acabar com a influência da igreja na política da Inglaterra e deixava a nobreza local livre para apossar-se das terras e dos bens da igreja. Esses fatores serviriam para fortalecer o poder da monarquia inglesa.

Para quem acompanha a geopolítica, ao ler este texto logo imagina de que lado está a Rússia nessa luta de uma nova ordem mundial, e porque esta semana fecharam as Igrejas Ortodoxas na Ucrânia, os poderosos conseguiram até colocar o Papa Francisco em Roma e o chefe Patriarcal da Igreja Ortodoxa fica na Rússia e no mundo todo existem 250 milhões de fieis Ortodóxos.

O Cisma do Oriente levou o mundo cristão a se dividir, em 1054, entre os Católicos de Roma e os Católicos Ortodoxos, após o patriarca Miguel Cerulário ser excomungado pelo papa de Roma. Com essa decisão, Cerulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas, já que, para os orientais, Roma afastara-se das pregações originais de Jesus Cristo. A partir daí surgiria a Igreja Ortodoxa ou Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma. Até os dias atuais as igrejas permanecem cindidas, apesar de algumas tentativas de reaproximação realizadas desde o Cisma do Oriente.

Tipo Cisma cristão, data 16 de julho de 1054, também conhecido como Grande

Cisma. Causa – Diferenças eclesiásticas Disputas teológicas e litúrgicasParticipantes – Papa Leão IX e Patriarca Ecumênico Miguel I Cerulário

Resultado – Divisão permanente das duas igrejas – Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa Oriental. Fonte: https://www1.unicap.br/observatorio2/?page_id=560