Que rumo tomará o Brasil diante de tantas injustiças

Por Devair G. Oliveira

Todos os brasileiros têm conhecimento que o Brasil vive um momento muito confuso, não podemos contar com os poderes cumprindo a nossa constituição de 1988 que foi elaborada pelo Congresso Constituinte, composto por deputados e senadores eleitos democraticamente em 1986 e empossados em fevereiro de 1987. Existem centenas de pessoas presas inocentemente e centenas comprovadamente por registros das câmeras dos três poderes, mas a justiça ignorou tudo isso, para tanto o congresso mede força, uns querendo que se faça justiça apurando os fatos segundo os registros de imagens em poder do governo e do STF das pessoas que estavam dentro do Palácio, STF e Câmara, mas até o momento centenas de pessoas que não tem nada com a quebradeira feita, estão presas, e o governo ignora. O Senado teria um papel fundamental garantido pela Constituição, mas os últimos presidentes não se fazem cumprir o regulamento, e no mesmo caminho segue o atual presidente mineiro Rodrigo Pacheco. Assim todas as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, embora contestadas pela maioria dos parlamentares, juristas de renome e até ex-ministros do STF, mas nada faz o ministro AM rever sua decisão.

Diante do grande impasse, foi constituído a tão badalada CPMI para apurar os atos do dia 8 de janeiro, se o governo quisesse realmente cumprir a lei, tem em seu poder todas as imagens que mostram quem participou dos atos depredatórios das três casas dos poderes, mas aí surgiu a grande dúvida porque o governo com todo o aparato de segurança do GSI, da Polícia do Exército, da Polícia Federal e da Polícia Militar e o ministro da Justiça assistindo tudo nada fizeram, aliás fizeram sim, dispensaram toda a segurança, segundo os analistas para facilitar a quebradeira que seria toda jogada em cima dos bolsonaristas.

O presidente da Câmara dos Deputados é uma figura política importante no cenário brasileiro, e sua influência pode ser significativa na direção que o país toma. Na minha opinião, concordo com a sua visão de que o Brasil seguirá o caminho que o presidente da Câmara quiser.

O Brasil não é para amadores, tem de tudo que você possa imaginar, a política é mesmo uma doideira, parece que desejam mesmo uma ditadura, quer coisa melhor para os ditadores que não tem que parlar com ninguém, não precisa ceder em nada como determina a “democracia” acredito que os poderosos ainda não tem ideia do que pode fazer esta grande multidão de brasileiros de mais de 210 milhões a maioria absoluta sabem da verdade, mas eles esperam que ainda os políticos e as Forças Armadas possam chegar a uma decisão que faça realmente justiça é o que o povo espera.

Segundo o que penso o presidente da Câmara é responsável por liderar e controlar a agenda legislativa da casa, além de ser o segundo na linha de sucessão presidencial. Sua posição lhe confere poder e influência para moldar o debate político e aprovar projetos de lei que afetam diretamente a vida dos brasileiros, e a verdade é que temos neste momento o Lira como presidente da Câmara e não se pode negar que ele é muito competente na liderança da casa, por exemplo, se o presidente da Câmara for favorável a uma reforma tributária, ele poderá trabalhar para colocar o assunto em pauta, negociar com os parlamentares e liderar a votação para sua aprovação. Por outro lado, se ele for contra uma determinada proposta, ele pode trabalhar para bloquear sua tramitação ou, no mínimo, atrasar seu processo de votação.

No entanto, é importante lembrar que o presidente da Câmara não é uma figura onipotente, e suas ações também estão sujeitas a limitações e pressões externas. Além disso, ele precisa lidar com uma variedade de interesses e perspectivas dentro da própria Câmara, o que pode tornar difícil impor sua vontade, mas diante do impasse da política neste momento o Lira é o fiel da balança, logo, logo virá o talvez um pedido de impedimento do executivo, que não anda bem com suas decisões que tem desagradado a maioria do povo e dos políticos.

Em resumo, minha opinião é que a oposição tem na pessoa do presidente da Câmara um papel importante na definição do caminho que o Brasil tomará,