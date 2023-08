Quem entende a crise econômica e política do Brasil?

Por Devair G. Oliveira

A Globo, a Folha de São Paulo, A Rede Record, a Bandeirante, o SBT, o Estado de Minas, e demais emissoras e grandes jornais do país, só que eles não informam. A crise em que vivemos hoje no Brasil, não tem nada a ver com sua realidade, é algo comandado de fora para dentro, é uma situação complicada e difícil, sim é o que a maioria das pessoas pensam, imagino que toda a grande imprensa sabe, mas não informam nada, talvez são cúmplices de tudo que acontece em nosso país.

Existem dois países que o mundo inteiro está de olho, pois dependendo do que vir deles o mundo terá uma ditadura mundial, ou uma nova ordem diferente da ordem que governa o mundo hoje, dependendo do andar da carruagem o BRICS poderá desempenhar este novo momento que surgirá com uma moeda lastreada em ouro que poderá ser a moeda que substituirá o dólar.

Outra pergunta que poderíamos fazer é porque o governo americano está fazendo um monte de trapalhada e continua no poder, podendo até ser reeleito para um novo mandato, igualmente ao Biden existem um outro presidente que desde sua posse só fez afundar a economia, déficit e mais déficit, uma impopularidade surpreendente, para discursar precisa arrumar uma plateia que o aplauda, e aí, o povo brasileiro fica assistindo a Globo que mais desinforma e não diz a verdade, infelizmente nós dos pequenos canais de imprensa estamos com medo de perder nossa liberdade, muitas coisas estranhas acontecendo, muitos coronéis policiais diversos presos, mas curiosamente um general que foi flagrado nas imagens ainda nada aconteceu, é aquele negócio você joga uma moeda para cima, mas ela só cai de um lado, haja vista que tem muita gente presa sem que tenha cometido crime.

Hoje entendemos e escrevemos por simbologia como expressa bem o pastor Sandro Rocha em seu ‘Canal Desdobramentos’ criando seu próprio vocabulário, numa linguagem e símbolos para que o povo entenda o que na realidade acontece no país e ele não seja preso.

A Nova Ordem Mundial é uma expressão que remete a um momento histórico que se iniciou com o fim da Guerra Fria. Esse momento foi marcado pelo fim da chamada ordem bipolar, com dois centros de poder mundial, e consequente formação de uma ordem multipolar, com vários centros de poder pelo mundo. Agora vemos um país tentando liderar uma nova ordem sem as características das pedras da Geórgia.

Essa ‘ordem atual’ acirrou algumas disputas globais e contribuiu para a ascensão de novos centros de poder, como a China, paralelamente com a guerra surgiu vários países solicitando para entrar no BRICS e aí com o enfraquecimento dos Estados Unidos e fortalecimento de China e Rússia, poderão surgir uma ‘Nova Nova’.