Será que nossas autoridades sabem o que é terrorista?

Por Devair G. Oliveira

Acredito que o povo brasileiro deve estar perguntando porque o Exército e a Polícia Federal brasileira não vão para Israel mostrar como eles fizeram dia 8 de janeiro onde prenderam 1.500 “terroristas” sem dar um tiro se quer.

Mas diante dessa grande invasão a Israel pelos terroristas Hamas, onde já passam de mais de 2.000 mortos, entre crianças e idosos civis. O mundo jaz no maligno, segundo a Bíblia, o Brasil é um pais pacífico, mas não está livre dos verdadeiros terroristas, pois temos em nosso país algumas comunidades onde já tem donos e a polícia não pode entrar, no Rio de Janeiro dois helicópteros foram atingidos por armas pesadas e tiveram de fazer pouso forçado.

Outro fato interessante que vale ressaltar é ver a imprensa brasileira noticiar o ataque sofrido por Israel tratando os terroristas do Hamas como apenas militantes políticos, mesmo passando as terríveis imagens de mortos, estupros de crianças e idosos, mais de mil mortos em Israel e 830 na Faixa de Gaza até hoje, mas a guerra continua.

Eu sinto vergonha de nossas autoridades e de nossa imprensa militante, esta sim, é militante: brasileiros sem armas presos em Brasília dia 8 de janeiro são tratados como terroristas, mesmo não tendo acontecido nenhuma morte, mas os terroristas do Hamas, que é classificado como terrorista por países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Em suas manifestações no final de semana – após os ataques do Hamas no sul de Israel -, praticamente todos esses países voltaram a chamar o Hamas de grupo terrorista.

Já o Brasil com o atual governo e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa classificação.

Apenas é minha opinião, os donos do mundo desistiram do conflito de Rússia e Ucrânia e agora aposta no de Israel e Hamas para fazer aquilo que eles esperaram de Rússia e Ucrânia, mas agora no Oriente Médio o fogo tende a se espalhar, não terá volta.