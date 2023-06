TSE começa sessão que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao julgamento do processo que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos próximos oito anos. A sessão começou às 9h20.

A nossa esperança e do povo brasileiro é de que o TSE julgue com imparcialidade o número de pessoas no Brasil que estão impaciente com a postura do TSE e STF é imenso e nós que não temos conhecimento jurídico baseamos nossas informações nos juristas de renome no país e são muitos os de saber jurídico e até juízes dizem que as autoridades judiciais precisam voltar a cumprir a constituição, com o andamento da CPMI estamos vendo que as coisas precisam ser transparente e dentro da lei que rege nosso país.

A conduta de Bolsonaro durante reunião realizada em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para muitos advogados e juristas não concordam a punição de Bolsonaro, haja vista que os acontecimentos ao longo dosa 4 anos mostraram uma perseguição sem tamanho, a justiça brasileira precisa ser rigorosa, mas dentro do preceito legal, não pode ser política, alguém de bom senso tem que parar essa situação, pois a continuidade da ilegalidade pode nos levar a uma situação desesperadora e até de uma guerra civil.

O Supremo apostou na vitória de Lula, só que o povo não mostra e não apoia, veja a diferença de Lula e Bolsonaro quando saem as ruas, ou melhor o Lula está sendo vaiado até dentro das reuniões fechadas e Bolsonaro onde aparece é aplaudido por multidões, alguma coisa errada tem.

A sessão começou pela manifestação do relator do processo, ministro Benedito Gonçalves, que fará a leitura do relatório da ação. O documento resume todas as etapas percorridas pelo processo. Em seguida, os advogados do PDT e de Bolsonaro terão 30 minutos para se manifestar.

O próximo a falar será o vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet. A palavra voltará para Benedito Gonçalves, que iniciará a leitura do voto.

Após o posicionamento do relator, os demais ministros passam a votar na seguinte sequência: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes.

A expectativa é que o julgamento não termine hoje. Além da sessão desta quinta-feira (22), o TSE reservou mais duas para julgar a causa. As sessões estão previstas para os dias 27 e 29 deste mês.

Caso algum ministro faça um pedido de vista para suspender o julgamento, o prazo para devolução do processo é de 30 dias, renovável por mais 30. Com o recesso de julho nos tribunais superiores, o prazo subiria para 90 dias.