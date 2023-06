Você já leu a Bíblia? Estão dizendo que ela será proibida em todo o mundo

Dizem que a Bíblia deixará de circular a partir de 2028

Por Devair G. Oliveira

Li a história de um cientista ateu que resolveu pesquisar a vida de Jesus, e leu por várias vezes a Bíblia e pesquisou por tudo que poderia e em sua conclusão ele se tornou um cristão. Vivemos hoje uma tremenda confusão no mundo que tem tirado o sono de muitas pessoas, uma coisa interessante é a tranquilidade dos crentes que leem e creem na Palavra de Deus. Romanos 3:19-26 – Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus.

Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.

Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas; Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem; porque não há diferença.

Estávamos conversando em uma rodinha de amigos sobre geopolítica e um amigo perguntou: é muita confusão no mundo, guerra na Ucrânia, confusão nos Estados Unidos com as eleições e depois no Brasil, onde descondenaram o Lula e ele virou presidente, e o que me deixa mais atordoado é que onde o Lula vai é xingado, já o Bolsonaro continua com uma popularidade impressionante, mas fico tonto mesmo é ver Alexandre de Moraes fazer tudo o que está fazendo sem obedecer a constituição, não entendo nada de justiça, quem diz são os analistas juristas e advogados que militam na lei, outro amigo disse: não saberia explicar, mas estão tentando colocar uma nova ordem mundial e aí um outro amigo diz: porque a sabedoria do homem deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia.

O importante de tudo isso é que se acompanharmos a Bíblia e seus ensinamentos veremos que tudo que está acontecendo foi escrito. Então vejamos o que a Bíblia pode nos dizer sobre uma reorganização política mundial e constitucional? Hoje se fala abertamente na Nova Ordem Mundial, há mais de 30 anos que li alguma coisa sobre, mas hoje a imprensa do mundo todo fala sobre a Nova Ordem Mundial? E provavelmente você já ouviu falar! E imagino que a grande maioria que tenha ouvido falar desse assunto, provavelmente tenha sido dentro de alguma palestra feita na igreja, certo?

Por conta disso, somos tentados a pensar que essa temática, seja de cunho exclusivamente religioso.

Porém, se sairmos um pouco do campo religioso para observarmos o mundo em redor, perceberemos que a nova ordem mundial é algo que permeia muitas áreas do saber. O mundo: judicial, comercial, econômico, tecnológico, ativista e filosófico, por exemplo, também estuda e aguarda o surgimento dessa ordem. Para essas áreas todas, a nova ordem representa uma reorganização política internacional, tendo como base uma constituição única e universal.

Nova Ordem Mundial e a Bíblia

Ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, juntamente ao sermão profético feito por Jesus Cristo nos três evangelhos, percebemos que de fato, o mundo tende a rumar ao colapso. O texto bíblico nos informa que quanto mais o tempo passa, mais o amor se esfria pelo aumento da iniquidade no coração humano (Mateus 24:12). Haverá cada vez mais conflitos, rumores de guerras, epidemias, fome (Mateus 24:6,7; Lucas 21:11,12), problemas que poderiam ser resolvidos, se não houvesse tanto interesse egoísta envolvido.

A Bíblia descreve em Apocalipse 13, o surgimento no cenário mundial de uma aliança entre dois poderes terrestres. O primeiro é apresentado na figura simbólica de um animal saindo da água, o segundo é descrito como um animal saindo da terra. Dentro do contexto literário do Antigo Testamento, essas duas figuras mitológicas são uma representatividade do mal. João usa esse contexto como pano de fundo para descrever que no tempo do fim, haverá dois poderes humanos, considerados aliados do dragão que é uma representatividade do diabo (Apocalipse 12:7-9), que se unirão, formando assim uma nova ordem mundial.

A união desses poderes é algo tão poderoso e influente que seduzirá todos os habitantes da Terra (Apocalipse 13:14), e mexerá com a economia e a liberdade civil (Apocalipse 13:16,17).

A primeira besta, conforme a sua descrição, representa Roma (Daniel 7:7,17; Apocalipse 17:18), a segunda besta, será um aliado político dela. Quando esses dois poderes se unirem, estará formado aquilo que a teologia entende como Nova Ordem Mundial. Essa união do poder religioso com o político, estabelecerá um decreto que será de nível mundial e com fortes represálias aos seus opositores.

Concluímos então que a política será reorganizada mundialmente, passando a existir apenas uma forma de governo? Embora, o Apocalipse não detalhe como acontecerá e nem quando, ele descreve que acontecerá.

Para quem pesquisa sabe que a pandemia de Corona vírus se intensificou, os apelos para uma constituição mundial, e tem se tornado cada vez mais fortes.

O que acontecerá com a humanidade quando a nova ordem mundial se estabelecer?

Será imposto sobre ela uma marca e ela é quem definirá quem está a favor ou contra. O cenário de união entre as potências religiosas e políticas do mundo é um dos últimos sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Quando Cristo vier, as autoridades políticas e religiosas vão perder seus poderes, e Deus salvará o seu povo e será o único governante do Universo, e “Ele reinará pelos séculos dos séculos” (Apocalipse 11:15).