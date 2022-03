Elton & Everton faz sucesso nacional

A dupla Elton e Everton está fazendo sucesso em todo Brasil cantando o melhor do sertanejo universitário. Em suas redes sociais, diariamente diversos novos fãs e seguidores passam a acompanhar de perto o trabalho da dupla que é a nova revelação nacional.

O talento dos jovens começou desde pequenos, onde cantavam em colégios, em coral de igreja e em apresentações que os pais deles conseguiam na cidade de Criciúma em Santa Catarina, onde seu pai tinha um conjunto musical. Mas foi no ano de 2000 que eles decidiram tornar a brincadeira uma profissão e montaram um grupo chamado Momentu’s, que acabou sendo um sucesso na região e eles tocavam em diversas festas de casamentos, bodas e aniversários. Em 2001 ao se mudarem para Joinville, capital de Santa Catarina, em busca de maiores oportunidades, eles decidiram parar o grupo e iniciar a carreira em dupla e foi ai que tudo começou.

De origem humilde e sem investimentos, eles começaram aos poucos, comprando equipamentos simples para ajudar em suas apresentações, e em 2004 conseguiram gravar o primeiro CD da história da dupla contendo apenas músicas autorais.

Várias portas foram se abrindo para a dupla, entre elas as oportunidades de abrirem grandes shows com artistas nacionais, entre eles, Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius, Gusttavo Lima, Thaeme & Tiago, Lucas Lucco, Cezar Menotti & Fabiano, Inimigos da HP, Bruninho e Davi, Marcos e Belutti, Zé Felipe, e até da saudosa Marília Mendonça. Essas oportunidades fizeram a dupla crescer cada vez mais e se tornar uma revelação nacional.

Com muita determinação, em 2010 gravaram mais um CD intitulado “Pensando em Você ao Vivo”, trazendo a música “Eu vou ganhar teu coração” que foi sucesso em todos os shows que se apresentavam, além de ser uma das músicas mais pedidas nas rádios da região. E foi nessa época, no bar da faculdade, o Planeta Beer, que o público intitulou a dupla de “A dupla dos Universitários”, cuja fama popular começou a ser ainda maior.

Com a aceitação e o carinho do público, Elton e Everton passou a se tornar referência e assim passaram a tocar em todas as maiores destas do estado e a serem chamados por diversos outros estados para se apresentarem levando assim suas músicas para todo país.

Em 2015 lançaram um novo EP com 8 músicas, sendo 6 inéditas, e todas autoriais, tendo a produção feita por um dos maiores produtores musicais do país, Neto Schoefer.

Atualmente a dupla Elton & Everton está fazendo sucesso por todo Brasil, tendo uma agenda de aproximadamente 15 shows por mês, tocando nas melhores casas de shows e festas do Brasil.

Elton & Everton prometem grandes surpresas ainda para 2022 que irá surpreender a todos os fãs e seguidores da dupla.

Ouça as músicas de Elton & Everton através do link: https://onerpm.link/bebendocerveja

Saiba mais sobre Elton & Everton através do Instagram: instagram.com/eltoneeverton