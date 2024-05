Emoção e Encanto na Cantata das Crianças da Escola Municipal São Jorge

As mães de Manhuaçu foram presenteadas com uma emocionante e belíssima Cantata protagonizada pelas crianças da Escola Municipal São Jorge. O evento, que ocorreu em frente à imponente igreja matriz de São Lourenço, transformou-se em um verdadeiro espetáculo, atraindo centenas de pessoas que se emocionaram com cada nota e gesto das jovens estrelas.

Sob a direção da dedicada Maria Fabiana Campos, diretora da escola, a Cantata foi mais do que um simples evento; foi uma celebração do amor e da dedicação materna. Em suas palavras carregadas de emoção, Maria Fabiana expressou sua gratidão pela organização e realização do evento, reconhecendo o esforço de todos os envolvidos, desde as crianças até a coordenação.

A presença marcante do secretário de educação de Manhuaçu, Daniel Vieira Ferreira, acrescentou ainda mais brilho à ocasião. Em seu discurso, Daniel parabenizou calorosamente os participantes pela magnífica apresentação, ressaltando a beleza e o significado das músicas escolhidas para homenagear as mães.

A Cantata não foi apenas um momento de entretenimento, mas sim uma oportunidade para expressar gratidão e reconhecimento às mães, aquelas que dedicam suas vidas ao amor incondicional por seus filhos. As músicas, carregadas de emoção, tocaram os corações de todos os presentes, fortalecendo os laços de amor e união na comunidade de Manhuaçu.

Que este evento sirva como um lembrete constante do valor e da importância das mães em nossas vidas, e que cada nota cantada pelas crianças da Escola Municipal São Jorge ecoe como um agradecimento eterno por todo amor e dedicação que recebemos delas.

Secult. Teo Nazaré.