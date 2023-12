Encontro de carros antigos em Ibatiba ES

Por Devair G. Oliveira

Aconteceu neste domingo 17 de dezembro de 2023 o tradicional encontro de carros antigos de Ibatiba organizado por um grupo de amantes de carros antigos membros do Old Style Car Club de Ibatiba Espirito Santo, do qual Diego Figueiredo é presidente e idealizador do evento

O evento teve lugar nas proximidades da Praça David Gomes, a partir das 9 horas, com previsão de encerramento às 14h. E enquanto o público presente aprecia os veículos, uma banda animava o evento.

Nossa reportagem conversou com o Diego presidente do Clube de carros antigos de Ibatiba, segundo Diego o Clube é formado por 42 membros de seis municípios vizinhos, todos possuidores de carros antigos, “hoje aqui temos vários municípios representados, inclusive de fora de nosso estado como Lajinha MG, Belo Horizonte, Manhuaçu e outros.

Diego ainda informa que são vários clubes de várias localidades do estado. “Sinto que o movimento ganha força na região, estou animado e com expectativa de crescer o evento para o ano que vem”. Declara Diego.

O Old Style Car Club de Ibatiba Espirito Santo, começou em Ibatiba em 2016, reunindo veículos com pelo menos 20 anos de uso, mas encontramos veículos raros com mais de 70 anos.

Diego Figueiredo destaca que roda todo o estado participando de eventos similares e observa que esse movimento agrega muita coisa boa aos municípios que o realizam, já que promovem cultura e fomentam o turismo. Veja também as fotos abaixo.