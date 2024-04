Enfermeiro se casa com irmãs siamesas;Uma história interessante!

Nesta semana, as irmãs siamesas mais famosas dos EUA anunciaram que uma delas Abby, a gêmea do lado direito casou-se com o enfermeiro Josh Bowling. “Abby e Brittany Hensel, que fizeram um documentário sobre suas vidas num reality show,eles passaram de dupla para trio”, destacou o “NY Post”.

“A internet está ainda mais barulhenta hoje”. Foi assim que as gêmeas, de 34 anos, colocaram uma legenda em um vídeo postado no TikTok, na quinta-feira (28/3), mostrando várias esculturas antigas de gêmeos siameses reagindo à repercussão da notícia do casamento. “Sempre estivemos por aí”, completaram.

Josh topou uma “vida a três”, já que, obviamente, jamais poderá ficar a sós com a esposa. Os três não divulgaram detalhes de como é a vida do casal, apenas divulgaram imagens da cerimônia e da festa de casamento.

“Somos pessoas completamente diferentes. Normalmente negociamos uma com a outra do tipo: ‘Se você fizer isso, eu farei aquilo’. Ou nos revezamos”, disse Brittany em um documentário sobre as siamesas.

“Odiamos muito quando as pessoas tiram fotos nossas”, disse Abby no documentário. “E vamos ter um ataque por causa disso e deixá-los envergonhados”, completou ela.

GÊMEA SIAMESA SE CASA COM ENFERMEIRO NOS EUA

O enfermeiro e as siamesas vivem em Minnesota, onde Abby e Brittany nasceram e foram criadas. As irmãs são professoras do ensino fundamental no seu estado natal.

A dupla apareceu originalmente em “The Oprah Winfrey Show”, em 1996, contando detalhes das suas vidas. Elas nasceram como gêmeas siamesas dicéfalas, uma condição rara quando duas cabeças estão em um único corpo com um sistema genital; dois, três ou quatro braços, dois corações e duas pernas.

As gêmeas compartilham a corrente sanguínea e todos os órgãos abaixo da cintura. Abby controla o braço e a perna direitos e Brittany controla o lado esquerdo.

Quando Abby e Brittany nasceram, em 1990, os seus pais, Patty e Mike Hensel, optaram por não fazer a cirurgia de separação porque os médicos disseram que havia uma pequena chance de as meninas sobreviverem à operação.

“Como você poderia escolher entre as duas?”, declarou Mike, em entrevista de 2001 para a revista “Time”.

Embora enfrentem as complicações da vida como gêmeos siamesas, Abby e Brittany não deixaram que isso as impedisse de alcançar objetivos, como obter carteira de motorista aos 16 anos, formar-se na faculdade, viajar para a Europa e se tornar educadoras.

No documentário “Joined for Life”, de 2003, Abby e Brittany discutem a possibilidade de um dia criarem filhos.

“Sim, seremos mães”, disse Brittany. “Ainda não pensamos em como vai funcionar ser mãe. Mas temos apenas 16 anos, não precisamos pensar nisso agora”, emendou.

E o casal não precisa se apressar em adicionar filhos à sua vida porque o marido de Abby tem uma filha, de 8 anos, de um relacionamento anterior, de acordo com o “Daily Mail”. Por #zonadamatanoticiaseentretenimento/Jornal Extra Fotos: Reprodução/Internet