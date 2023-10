Engenheiro Agrônomo Dr. José Renato Araújo

O Jornal das Montanhas entrevistou o professor José Renato Araújo, que esteve em Manhuaçu ministrando um curso SENAR Mapeamento de Propriedade Agrícola Rural Usando Drone.

Por Devair G. Oliveira

O curso foi realizado nas dependências da Navelli FIAT, nos dias 28, 29 e 30/09/2023. Professor José Renato Araújo, possui graduação em Agronomia pela UNESP – Jaboticabal. MBA em Administração de empresas, pela FUNDACE-USP. Especialização em andamento em Geoprocessamento (IFTM-UBERABA), Professor da FAZU – Fundagri – Fundação Educacional para o desenvolvimento das ciências agrárias, Uberaba-MG nas disciplinas Desenho Técnico e Agricultura de Precisão Atualmente é credenciado como instrutor do SENAR-MG, nos cursos GPS, controladores de precisão, mapeamento de propriedades, processamento de imagens de satélites, defensivo agrícola costal e tratorizado, cursos de gestão: custos de produção, pessoas, marketing e comercialização e gestão da produção. Segundo o professor o Curso de Drone do SENAR MINAS ajuda os alunos a crescer profissionalmente.

A tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço na atividade rural e levado benefícios para os produtores, um exemplo disso são os drones, aliados importantes na agricultura e pecuária. Com o mercado crescente, o curso de Drone do Sistema SENAR Minas tem sido demandado em diversas regiões. Dentre as várias utilidades do drone, o produtor consegue fazer medição de área, curva de nível, captura de imagens, localização de focos de incêndio, mapeamento da propriedade, aplicação de insumos ou adubação, cruzamento com análise de solo, verificação da sanidade e do vigor da vegetação, entre outras questões.