Entenda como será a recuperação do presidente Lula após a cirurgia 

O especialista em quadril, David Gusmão, destaca que a cicatrização após a cirurgia segue diferentes ritmos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na tarde deste domingo. Ele passou por uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril na última sexta-feira. Surpreendentemente, Lula teve alta antes do período previsto, que inicialmente estava previsto entre segunda e terça-feira. Assim que deixou o hospital, Lula se dirigiu diretamente ao Palácio do Alvorada.

Durante os três dias de internação, ele não recebeu visitas, seguindo orientações médicas. A única pessoa que esteve ao seu lado foi a primeira-dama, Janja da Silva. Um boletim médico do Hospital informou que o presidente realizou caminhadas, subiu e desceu escadas com assistência fisioterapêutica, o que possibilitou a antecipação de sua alta para este domingo.

Em uma rede social, o ex-presidente Lula agradeceu pelo apoio e disse que está se recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil, “Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e enfrentar novos desafios”, afirmou.

Segundo o ortopedista especialista em quadril, David Gusmão, a cirurgia de prótese de quadril é um procedimento importante, e a recuperação de Lula será acompanhada de perto pela equipe médica, “Além disso, é importante destacar que a recuperação após a cirurgia de prótese envolve um período de fisioterapia fundamental para o sucesso do processo. A duração varia de acordo com a condição prévia da musculatura de cada paciente. Geralmente, a recomendação é que seja realizada por um período que pode variar entre um mês a dois meses”, destaca.

Durante esse período, os fisioterapeutas acompanham de perto o progresso de cada paciente, observando a velocidade com que a musculatura está se recuperando e adaptando o plano de tratamento de acordo. Gusmão afirma que em muitos casos, já no primeiro mês, os pacientes relatam sentir-se significativamente melhores do que antes da cirurgia, experimentando uma melhoria notável em sua mobilidade.

É importante destacar que a cicatrização após a cirurgia segue diferentes ritmos. A pele na região da incisão externa normalmente cicatriza em cerca de 15 dias, mas a cicatrização da parte interna do quadril pode ser um processo um pouco mais lento. A completa resolução de secreções e a recuperação total tendem a ocorrer entre o segundo e o terceiro mês após a cirurgia.

Assim, o acompanhamento médico e a fisioterapia desempenham um papel crucial na recuperação do presidente após a cirurgia de prótese de quadril, permitindo que ele retome suas atividades diárias e desfrute de uma melhor qualidade de vida.

Sobre Dr. David Gusmão

Médico pela PUC-RS, carrega no sangue a paixão e a tradição pela medicina e ortopedia. Membro de uma família com profissionais da área, cresceu acompanhando treinamentos. Acompanhou a primeira cirurgia de um paciente quando tinha 11 anos de idade. Após a graduação, fez a residência na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e especialização em quadril em Curitiba, na Inglaterra (Oxford e Exeter – no Princess Elizabeth Orthopaedic Centre) e na Itália, (em Bologna – no Instituto Rizzoli). Dr. Gusmão também cursou parte do período acadêmico nos Estados Unidos, no Jackson Memorial Hospital e no Dorctor’s Hospital em Miami. Foi um dos primeiros brasileiros a fazer o treinamento em artroscopia de quadril e começar esse procedimento no Brasil imediatamente. Hoje é referência no assunto, e possui o maior canal do tema onde orienta médicos e ajuda milhares de pessoas a compreenderem mais sobre as doenças e tratamentos disponíveis.

