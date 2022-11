Enurese noturna: Como tratar o xixi na cama?

A incontinência urinária ou o famoso “xixi na cama”, é um problema bastante comum em crianças de até 8 anos. Geralmente o tempo resolve, mas quando os anos passam e o problema persiste, alguns tratamentos são mais indicados. Veja quais são

Centenas de crianças quando chegam às idades de 5, 6 anos, sofrem com um problema bastante comum chamado enurese noturna. E nesta fase da infância, não tem cama infantil, menina ou menino que resolva e que não passe por isso.

A boa notícia é que a enurese noturna passa com o tempo. É mais comum em meninos, desde que não haja sintomas quaisquer no trato urinário e de disfunção da bexiga.

E por que as crianças fazem tanto xixi na cama?

Porque em razão da pouca idade, a bexiga das crianças ainda pode estar em formação bem como os músculos do esfíncter da bexiga podem ainda não estar totalmente completos.

Por isso, a dificuldade que muitos pequenos sentem ao tentarem segurar o xixi, principalmente quando dormem. Outras razões também estão ligadas ao emocional, que pode provocar medos e ansiedades nos baixinhos.

Por essas razões, muitas vezes as crianças fazem xixi enquanto dormem e até mesmo ao longo do dia, enquanto brincam ou comem alguma coisa. Felizmente com o tempo esse problema desaparece.

Para os casos em que demoram um pouco a passar, existem algumas intervenções que podem ajudar:

Terapias motivacionais

Com crianças de idades entre 5 e 7 anos, o famoso calendários das estrelinhas, que visa comemorar os dias e a frequência em que não se faz mais xixi na cama, é uma forma de trabalhar o emocional da criança para que não sofra com as pressões ao redor.

Também é importante que a criança não veja essa dificuldade como um problema que é apenas seu. O melhor é fazê-la se sentir responsável pelos seus avanços, como uma pessoa que está se tornando mais madura, responsável, tal qual um “homenzinho” ou uma “mulherzinha”.

Geralmente estas terapias dão resultados. Contudo, se em até 6 meses não resolverem, será necessário experimentar intervenções ativas, como exames e outros para verificar se não há algum problema do organismo.

Treinamento da bexiga

Chamado de controle de retenção, o treinamento da bexiga trata-se de ensinar a criança a segurar o xixi por intervalos cada vez mais longos, a fim de aumentar a capacidade de retenção da bexiga.

Trata-se porém de um treinamento comum em programas de terapia multimodal, não sendo recomendado em casos de enurese noturna primários.

Também vale ressaltar que, reter a urina vale apenas para estes momentos e momentos de necessidade, nos demais é recomendado utilizar o banheiro rapidamente para maior limpeza do organismo.

Tratamentos medicamentosos

Desmopressina

Um tratamento eficaz que é frequentemente indicado às famílias que desejam resolver o problema das crianças rapidamente.

O remédio ajuda a aumentar a capacidade de retenção da bexiga por muito mais tempo. No entanto, agem melhor em crianças com capacidade vesical normal e poliúria noturna.

Quem pode tratar esse problema?

Quem pode tratar esse problema nas crianças é o pediatra, que vai optar pela melhor forma de fazer com que a criança sinta-se confiante e perca qualquer tipo de receio ou insegurança ao dormir.

É importante que os pais também tenham em mente que as crianças não o fazem por querer, mas sim, porque é algo que elas realmente não conseguem controlar.

Nestas circunstâncias, brigar não é uma solução, mas sim, reforçar os pequenos avanços que conseguem obter quando se empenham para controlar a própria bexiga e se esforçam para não molhar mais a cama.

Afinal, motivação é tudo. Principalmente quando se busca crescer.