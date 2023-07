Epamig oferece cursos na 93ª Semana do Fazendeiro

Evento promovido pela Universidade Federal de Viçosa acontece de 22 a 28/7

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) marcará presença na 93ª edição da Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que será realizada entre os dias 22 e 28/7. No evento, que tem como tema o Crescimento econômico inclusivo e sustentável: um novo olhar para a agricultura, pesquisadores da Empresa vão ministrar cursos nas áreas de cafeicultura, hortaliças, plantas medicinais, doenças de plantas e monitoramento espacial de lavouras.

A programação da Epamig terá início no dia 24/7, com o curso “Cultivo de Hortaliças em Pequenos Espaços”, ministrado pela pesquisadora Wânia Neves. Wânia também falará sobre “Manejo de Doenças de Plantas”, em curso que será realizado no dia 26/7.

No dia 25/7, a pesquisadora Maria Regina Miranda vai ministrar o curso teórico e prático “Hortaliças PANC: benefícios, manejo e preparo”, no qual vai abordar formas de cultivo, composição nutricional, e potencial econômico para a agricultura familiar, com ênfase no ora-pro-nobis e em PANCs mais resistentes e vigorosas cultivadas no Banco de Hortaliças Não Convencionais da Epamig. Também dividido entre parte prática e teórica, o curso “Plantas Medicinais” será ministrado no dia 26/7 pela pesquisadora Maira Fonseca.

Também no dia 25/7, pela manhã, a pesquisadora da Epamig Waldênia de Melo Moura vai ministrar o curso “Cafeicultura Orgânica”. “O tema tem sido uma demanda constante por parte dos cafeicultores, principalmente familiares que buscam formas mais sustentáveis de cultivo e agregação de valor ao produto. Abordaremos as normas de produção orgânica; produção de mudas; implantação e condução da lavoura orgânica”, adianta. No dia 27/7, Waldênia falará sobre Café Conilon. “O interesse pelo cultivo vem aumentando, por ser uma alternativa de grande impacto econômico para regiões mais baixas e quentes do estado. Diante disso, estamos lançando, pela primeira vez, esse curso”, completa a pesquisadora.

Nos dias 26 e 27/7, acontece o curso “Aplicação do Google Earth Engine no Monitoramento Espacial de Lavouras”, coordenado pelo pesquisador Williams Pinto Marques Ferreira. Todos os cursos coordenados pela Epamig são limitados a 25 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas neste site, onde também é possível consultar a programação detalhada.

Piscicultura Ornamental

A Epamig também vai participar do Workshop “Piscicultura Ornamental: uma nova oportunidade”, juntamente com o Instituto Mineiro de Agropecuário (IMA) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), que discutirá temas como a estratificação do polo de excelência em piscicultura ornamental da Zona da Mata; sanidade em peixes ornamentais: principais parasitoses e bacterioses; biosseguridade na produção.

Agência Minas