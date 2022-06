Escolas Municipais recebem palestras de combate às drogas

Em referência ao Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho, a Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas (COMAD), realizou palestras em escolas de três distritos.

Alunos das Escolas Municipais de Vilanova (Vilanova), Ana Mendes Pereira Dutra (São Pedro do Avaí) e Rita Clara Sete (Santo Amaro de Minas), até o nono ano, foram os principais alvos das ações.

As palestras foram ministradas pela psicóloga e conselheira no Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas, Luciene Dutra de Melo Cruz; o assistente social, Amadeu Caldeira Dutra Brandão; e a psicóloga Luciane Pascini. A secretária executiva da Central de Conselhos da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Ana Paula Leite Moreira, prestigiou os eventos.

Ações semelhantes também aconteceram no dia 22 de junho, em alusão ao Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico de Drogas. A iniciativa contou com a parceria da Prefeitura de Manhuaçu e das unidades básicas de saúde do distrito de Vilanova.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu