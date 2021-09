ESPERA FELIZ – Após denúncia, PM prende autor de tráfico e apreende drogas na zona rural

Nesta terça-feira, 07, após receber informações sobre a prática de tráfico de drogas no Córrego Boa Esperança, Zona Rural de Espera Feliz, a equipe da Patrulha de operações de Manhumirim acionou a equipe local para deslocarem para verificação do fato.

No local foi feito contato com o denunciado e durante as buscas foram localizados 07 tabletes de maconha, 113 papelotes e 01 tablete de cocaína, balança de precisão e R$563,00.

Diante do exposto o autor foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.