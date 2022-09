ESPERA FELIZ – PM prende autor de homicídio

Nesta quinta-feira, 29, a PM foi acionada pelo SAMU para comparecer no bairro Santa Cecília, onde havia uma vítima possivelmente de disparo de arma de fogo.

No local, as equipes receberam informações que o autor estaria se escondendo em uma casa abandonada, sendo ele localizado e preso.

O autor, de 70 anos, disse que estava em sua casa, momento em que a vítima, de 33 anos, que é ex amásio da atual companheira do autor, chegou ao local gritando e chutando o portão e apesar de ser advertido pelo autor continuou com as ações, momento em que o autor, se apoderou de uma pistola utilizada para fixação de pinos de gesso e efetuou um disparo contra a vítima, vindo a atingi-la, sendo socorrida, porém não resistiu ao ferimento vindo a óbito.

O autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.