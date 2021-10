Evento 100% gratuito e on-line ajuda brasileiros que desejam morar no Canadá

Semana da Imigração Descomplicada, promovida pela empresa de imigração Cebrusa Northgate, conta com dicas valiosas para quem quer morar no país independente da formação e idioma que fala

A Semana da Imigração Descomplicada é um evento 100% on-line e gratuito, de 25 de outubro a 31 de outubro, realizado pela Cebrusa Northgate, empresa que oferece soluções em imigração ao Canadá, com conteúdo inédito e exclusivo sobre a vida no país, além de informações valiosas de como morar por lá. “Na Semana da Imigração Descomplicada irei ajudar com informações importantes sobre o país com a maior qualidade de vida do mundo. Independente da sua formação acadêmica e do inglês que você fala”, garante Daniel Braun, fundador da Cebrusa Northgate.

De acordo com Armando Stocco, sócio da Cebrusa Northgate e consultor regulamentado de imigração, o evento irá desmistificar todas as questões burocráticas do processo de imigração de um país. “Para muitos, imigrar é um bicho de sete cabeças, algo muito difícil e cheio de burocracia. É justamente por pensarem assim que não imigram, mas vamos desmistificar todas essas questões durante o evento”, afirma.

O que é a Semana da Imigração Descomplicada?

É um evento de total imersão que terão três aulas e uma super conferência de encerramento para quem deseja dar os primeiros passos para morar e trabalhar legalmente no Canadá.

Um aquecimento já começou e vai até o dia 24 de outubro com conteúdo inédito e de qualidade sobre os costumes e imigração canadense. Para participar, clique em https://www.instagram.com/danielmbraun/.

Para se inscrever na Semana da Imigração Descomplicada que começa no dia 25 de outubro, acesse https://danielbraun.com.br/sid_cap_og_igb.

Sobre a Cebrusa Northgate

Presente no mercado desde 1996, a Cebrusa oferece soluções completas em imigração para o Canadá, desde o desenvolvimento da fluência em idiomas até a preparação para o mercado de trabalho. A Northgate Immigration Services, escritório de consultoria de imigração, localizado em Vancouver, no Canadá, oferece serviços que vão desde a consultoria até a imigração, auxiliando no entendimento e planejamento de imigração, aplicação de vistos e também processos nos mais de 60 programas de imigração no Canadá.

As duas empresas se juntaram para ampliar ainda mais os serviços para quem deseja morar em um dos melhores países do mundo. O fundador e presidente da Cebrusa, Daniel Braun, realiza palestras gratuitas pelo Brasil com importantes temas, como estilo de vida, mercado de trabalho e programas de imigração, entre outros.

Já o fundador da Northgate, Armando Stocco, é consultor regulamentado, com a identificação R526799 e representa os clientes perante o Ministério da Imigração, recebendo e enviando documentos, realizando todas as aplicações e tranquilizando os candidatos.

Alguns dos serviços oferecidos: consultoria de atendimento para todo o Canadá, cursos para fluência linguística, programas de intercâmbio e assessoria de visto (de turismo, estudo, trabalho, investidor e residente permanente).