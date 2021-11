Uma loja infantil é sempre um ambiente cheio de cor, vida e diversão. Criar este ambiente pode parecer desafiador para muitos empreendedores, por não saberem ao certo o que fazer e por onde começar na hora de projetar o espaço físico. Neste artigo daremos 4 dicas de design para montar uma loja infantil que podem te ajudar a se destacar no mercado e atrair muitos clientes para seu negócio.

Quero montar uma loja infantil, por onde devo começar?

Antes de tudo, você precisa definir o local onde irá se estabelecer. Lembre-se sempre de estar onde seu público-alvo está: onde há maior concentração de famílias com crianças com idade entre 0 e 12 anos, por exemplo, avalie de acordo com a idade que sua loja irá atender com os produtos à venda. Não se esqueça também de pensar em uma identidade visual que comunique bem às pessoas qual tipo de serviço você irá prestar e faça o possível para ser marcante e chamativo, algo que as pessoas possam identificar em qualquer lugar que verem.

Depois de ter previamente estabelecido seu público-alvo e o local onde irá montar sua loja, determine que tipos de produto estarão à disposição de seus clientes: roupas, sapatos, brinquedos, livros etc, ou todos eles. Pense na forma como irá dispor esses produtos no ambiente da loja, e lembre-se que, apesar de se tratar de produtos infantis, quem irá comprá-los são adultos.

Tenha em mente também estratégias de divulgação de sua loja. Peça ajuda de seus familiares e amigos, busque parcerias com outras marcas e conte com a ajuda infalível das redes sociais. Crie um perfil para seu negócio e gere através dele expectativa no seu público, e desperte nele a curiosidade de conhecer o seu espaço físico.

Não abra mão de um atendimento de qualidade, pois ele é a forma mais eficaz de fidelização dos clientes. Seja sempre cordial e esteja disposto a atender as necessidades e expectativas de seu público da melhor forma possível.

Preciso definir até que idade meus produtos atendem?

É bastante interessante que você defina até qual idade os pais podem procurar por seus produtos, por exemplo: ao procurar por roupa infantil na Pama Kids em sua loja online, é possível selecionar o tamanho antes mesmo de ver as peças, e isso facilita muito as compras, e otimiza tempo, algo valioso nos dias de hoje.

4 dicas de design para montar uma loja infantil: criando a loja ideal

Existem alguns pontos cruciais na hora de montar uma loja infantil, e nós separamos aqui os 4 principais que vão te nortear e te ajudar a fugir dos erros, e alcançar a loja infantil dos sonhos.

1. Iluminação

Começamos as dicas de design para montar uma loja infantil com um ponto chave: a iluminação do local. Sabemos que as luzes têm o poder de transformar completamente o ambiente, então devemos usá-las a nosso favor. Existem várias cores e temperaturas de lâmpadas hoje em dia, e elas podem tornar o ambiente quente ou frio. Selecione lâmpadas que vão tornar a sua loja um ambiente acolhedor, alegre, iluminado e que transmita sensação de aconchego a seus clientes. Não opte por luzes de temperatura fria, para que sua loja infantil não se torne um local muito sério, onde as pessoas sentem pressa de ir embora.

2. Cores

Tão importante quanto a iluminação são as cores. Elas, de semelhante modo, podem mudar totalmente a cara da sua loja infantil. Pense que seus produtos são voltados para crianças, e apesar de elas não serem as mais presentes como clientes, seus produtos estão destinados a ela, então o ambiente da loja também precisa remeter à crianças. E o que pode ser mais a cara de uma criança do que as cores? Além de remeterem muito à infância, as cores ainda exercem influência sobre nosso estado de espírito e trazem sensações, boas ou ruins. Escolha cores vivas, alegres, que tragam uma sensação de nostalgia, alegria e prazer em ser criança. Um ambiente bem iluminado e colorido certamente é o lugar ideal para se comercializar produtos infantis.

3. Elementos que remetam à infância

Como dito anteriormente, são os adultos que vão visitar sua loja para fazer compras, mas muito provavelmente estarão acompanhados de seus filhos. Crie um local específico para que as crianças possam se divertir e se distrair em sua loja, um local com tapete confortável, alguns brinquedos simples, mesa e lápis de cor, lousa, giz etc, elementos que façam a criança se sentir à vontade enquanto os pais fazem as compras. Mesmo os adultos que forem desacompanhados, verão que houve uma preocupação genuína em receber crianças no espaço e torná-lo adequado a elas. Isso com certeza fará toda a diferença, tanto para os pais quanto para seus filhos.

4. Invista em personagens na decoração

Uma das dicas de design para montar uma loja infantil é trazer personagens para sua decoração, de forma mais sutil ou proposital. Encha balões temáticos, ou pesos de porta personalizados com personagens, ou até peças de roupa dos personagens mais populares entre as crianças à altura dos olhos delas. Esta é, além de uma das dicas de design para montar uma loja infantil, uma dica de marketing de vendas.

Esperamos que sua loja seja bem-sucedida e que nossas dicas de design para montar uma loja infantil te ajudem a criar um ambiente alegre, divertido e muito promissor.