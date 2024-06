Feira de Negócios da Coocafé e Coocafest 2024

Por Comunicação Coocafé

A área do Armazém Areado, em Lajinha, vai se transformar em vitrine para a

agropecuária regional no começo de agosto. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto acontece

a Feira da Negócios da Coocafé que, todos os anos, movimenta o mercado agro das

Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo.

A feira que chega a 13ª edição é o principal evento comercial da cooperativa

que está completando 45 anos de história no cooperativismo. Atualmente, são

quase 11.000 cooperados: cafeicultores e pecuaristas.

Durante os 3 dias da feira, os produtores rurais poderão conferir novidades

e soluções oferecidas por grandes marcas do agro. É a oportunidade para aproveitar

condições diferenciadas e fechar negócios, já pensando na manutenção ou evolução da

estrutura de trabalho no campo. O incentivo ao avanço da sustentabilidade na agricultura

também será parte da programação. No ano passado, a Feira de Negócios da Coocafé teve

a presença de muitas famílias rurais, e este ano a expectativa é que isso

aconteça novamente.

Uma novidade é que a Coocafest 2024 não será no encerramento. A festa está

marcada para o dia 9 de agosto, na noite da sexta-feira seguinte ao fim da feira. A

atração principal vai ser o cantor Leonardo, um dos ícones da música sertaneja no

Brasil. Além dele, terão shows de artistas regionais: Matheus Machado, Marcos e Willian,

Bruno Marlon e Gabriel e a banda MC6. Em breve, os ingressos para a Coocafest estarão

disponíveis pelo aplicativo da cooperativa: o iCOOP.