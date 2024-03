Ex-mulher de Buda fez do limão uma limonada e está surfando na onda separação

Após diversos flertes de Buda em Pitel no BBB, Camila Moura, esposa do professor de capoeira, resolveu se separar e está aproveitando o momento para faturar. Isso porque a historiadora atingiu 2,7 milhões de seguidores no Instagram e foi contratada para fazer publicidade por algumas marcas.

Foto: mulher de Buda aproveitou a onda da separação e está faturando alto na internet; saiba quanto –.

Reprodução/ Instagram/ @camilamoura225/ @lucas.capoeira / Famosos e Celebridades

A ex-mulher de Buda fez do limão uma limonada e está surfando na onda de sua separação. Aliás, uma das marcas patrocinadoras do BBB contratou Camila para uma publicidade, divulgada na última segunda-feira (11).

Seguindo o padrão de publicidades atuais no mercado, um perfil como o de Camila Moura, com 2,7 milhões de seguidores e um alto engajamento, tem um grande potencial para faturar. Dessa forma, a ex-mulher de Buda pode receber cerca de R$ 100 mil por ação publicitária, segundo Leo Dias.

Além disso, a professora atingiu um número de seguidores diversas vezes maior do que o de Buda. Isso porque, no momento, ele possui cerca de 170 mil seguidores. Inclusive, na manhã da última segunda-feira (11), Boninho fez questão de acordar Buda de uma maneira diferente. O diretor do BBB colocou a música Infiel, de Marília Mendonça, para acordar os