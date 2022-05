Faturamento do setor de entretenimento no Brasil deve movimentar U$ 53 bilhões em 2022: empresária Stephanie Garcia comenta sobre o segmento

Conforme a pesquisa 19° Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2018-2022, os segmentos devem movimentar U$ 53 bilhões em 2022. De acordo com o levantamento, o gasto total de consumidores e anunciantes deve crescer 5,3% ao ano.

É no segmento promissor que a jovem empresária Stephanie Garcia aposta suas fichas. Com apenas 20 anos Stephanie Garcia está direcionando o foco do trabalho para o universo do entretenimento. Estudante de Publicidade e Propaganda, Stephanie Garcia sempre foi apaixonada pelo segmento e hoje transformou o hobbie em profissão.

Ela trabalha com diversos artistas na própria empresa: a Elenko Music, que conta com uma pluralidade de participantes, cada um com seu estilo e gênero musical. Entre eles estão: Vulgo FK, Kay Black, Dank e Mestre Dane. “Desde que me conheço por gente, sempre fui apaixonada por música e entretimento. Ao longo do tempo,

percebi grandes oportunidades no mercado”, afirma.