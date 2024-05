Feira Gastronômica em homenagem as Mães foi um sucesso em Manhuaçu

A cidade de Manhuaçu se vestiu de celebração e arte para homenagear as mães em uma emocionante Feira Artesanal, Cultural e Gastronômica, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio imprescindível da prefeitura local. Dessa vez, o evento ganhou um novo local de destaque, situado em frente à encantadora Praça Cordovil Pinto Coelho, proporcionando um ambiente ainda mais acolhedor e convidativo para os visitantes.

Carmella Porcaron, diretora de cultura, compartilhou entusiasmada sobre a mudança para esse novo espaço e as constantes melhorias e novidades que têm sido implementadas graças aos esforços conjuntos com o secretário de cultura e turismo, Daniel Vieira Ferreira, e o apoio inestimável da administração da prefeita Maria Imaculada Dutra. A união e dedicação desses líderes têm sido fundamentais para impulsionar o cenário cultural e turístico da cidade.

O diretor de organização, Carlinhos Ratinho, expressou sua alegria após intensos esforços para concretizar mais uma edição da feira. Em suas palavras, ele ressaltou o árduo trabalho da equipe de apoio, que não mede esforços para abraçar todas as causas e eventos promovidos pela secretaria. A gratidão de Ratinho reflete não apenas o sucesso da feira, mas também o espírito colaborativo e comprometido que permeia cada iniciativa cultural em Manhuaçu.

A Feira Artesanal, Cultural e Gastronômica não apenas celebrou o talento e a criatividade da cantora Marcela Reis, como também uma grande homenagem às Mães com uma linda Cantata com alunos da Escola Municipal do Bairro São Jorge, proporcionando momentos de convívio e confraternização entre a comunidade, fortalecendo os laços de união e pertencimento. Que eventos como esse continuem a enriquecer a vida cultural da cidade, promovendo a diversidade e o talento de Manhuaçu para além de suas fronteiras.

Secult. Teo Nazaré