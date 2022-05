Felipe Camazano faz sucesso como atleta, modelo e influenciador digital

Felipe Acquaviva Camazano, mais conhecido por Felipe Camazano, tem feito sucesso por todo país através das redes sociais. Natural de São Paulo, com apenas 32 anos, o jovem chama atenção por sua beleza, carisma, simpatia e dedicação em tudo que faz. Apaixonado por esportes, Felipe ocupa grande parte do seu dia estudando e praticando seus treinos. Suas redes sociais chamam atenção de milhares de pessoas devido as dicas que ele posta de treinos, alimentação, viagens, lifestyle, enfim, do seu dia a dia, que faz diversas pessoas lhe acompanharem e pedirem conselhos para obterem resultados satisfatórios assim como Camazano sempre teve.“Desde criança sempre fui envolvido com esportes. Comecei com skate, fui jogador profissional de futebol, participei de campeonatos de fisiculturismo, além de também ter participado de 7 meias maratona. Cursei Marketing Esportivo nos Estados Unidos e depois resolvi cursar Educação Física.” disse Felipe Camazano. Quando jogador de futebol profissional, Felipe morou 3 anos na Itália onde jogava e se aperfeiçoava. Logo após, estudou e morou nos Estados Unidos por mais três anos. Ao retornar para São Paulo, com seu vasto currículo, trabalhou na Les Cing Gym até que passou a fazer muito sucesso nas redes sociais e chamar atenção por sua dedicação aos esportes e acabou sendo convidado pela Nike para ser influenciador da marca. Logo após, foi também convidado pela Adidas, onde passou 3 anos sendo capitão do Adidas Training ate junho de 2021. Hoje Camazano faz sucesso por todo Brasil sendo um dos maiores influenciadores esportivos da atualidade.Alegre e cheio de positividade, Felipe Camazano procura sempre ter um equilíbrio entre a família, o qual tem uma filha encantadora que cuida com muito amor e atenção, e também seus treinos, estudos e deveres. “Gosto de motivar as pessoas a irem atrás em busca de seus objetivos para alcança-los.” diz Camazano.Através de suas redes sociais, Felipe ajuda milhares de pessoas a terem uma vida mais saudável e uma autoestima melhor por meio de seus conteúdos criados diariamente com muitas dicas, mensagens e também compartilhamentos de seus momentos de lazer e descontração com sua família e também em suas viagens. Mas é pela sua paixão ao esporte, que Felipe motiva e atrai cada dia mais fãs e seguidores que estão em busca de uma vida melhor e mais saudável. “Influencio as pessoas a terem uma vida melhor através do esporte.” conclui Camazano.Como modelo, Camazano já realizou campanha para diversas marcas nacionais e internacionais. Por ser considerado um dos atletas mais bonitos do país, Felipe já recebeu diversos convites para estrelar campanhas de marcas e para disputar campeonatos, o mais recente foi o de participar do maior concurso de beleza oficial do país, o Mister Brasil, o qual Felipe estuda a possibilidade de participar. Juntamente com sua assessoria de imprensa, que cuida de diversos famosos em São Paulo, Felipe Camazano prepara grandes novidades ainda para 2022 que prometem surpreender a todos. Saiba mais sobre Felipe Camazano através do Instagram: instagram.com/camazano