Fenasbac seleciona 14 fintechs de blockchain e criptomoedas

Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central de olho em tecnologias das criptomoedas.

A Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) realizou, na última quarta-feira (8), o Pitch Day do Next, programa de aceleração de fintechs com alto potencial de crescimento. Ao todo, 14 fintechs foram selecionadas e darão início à aceleração.

Já no dia 27 de junho, os resultados poderão ser observados no Demo Day. Na edição deste ano, o Next conta com Mercado Bitcoin, TecBan, Banco do Brasil, Elo, Sinqia, Nuclea (CIP) e Finansystech, como parceiros mantenedores, além do apoio da Numerik e da MSC Law.

De 81 projetos inscritos, foram 21 finalistas, e a lista das 14 fintechs selecionadas conta com: Akropoli, Bitshopp, Cconsensus, Conduit, Doiim, Easy2tech, Easyhash, Gyra+, Hamsa, LoopiPay, nTokens, Pluggy, Tokenverse e Wedev.

Para o batch #2, a Aceleração Next buscou projetos inovadores relacionados a fluxo financeiro internacional via blockchain, inclusão financeira com infraestrutura em blockchain e novos fluxos de pagamentos em registros distribuídos. Além disso, o uso de inteligência de dados para redução de inadimplência, Inteligência Artificial para dados do Open Finance, projetos de infraestrutura para o Real Digital e stablecoins, além de projetos de tokenização e gestão completa de ativos digitais eram procurados.

Líder de projetos na Fenasbac, Danielle Teixeira destacou o alto nível apresentado pelas fintechs participantes. “Na edição deste ano tivemos muitos projetos com qualidade incrível, o que dificultou as escolhas. Ficamos extremamente satisfeitos com os selecionados e temos certeza que agregarão bastante nos desafios financeiros atuais”, afirma.

Conheça as empresas selecionadas e quais são suas soluções

Akropoli: Fintech que coleta, filtra e enriquece dados do Open Finance para fornecer inteligência de dados, insights e gerenciador de finanças pessoais para instituições financeiras e seus clientes.

Bitshopp: Fintech focada no mercado de infraestrutura tecnológica e blockchain. Tem como objetivo tornar serviços e processos financeiros mais acessíveis e eficientes e auxiliar empresas em tokenização e gerenciamento de ativos.

Cconsensus: Startup que visa ajudar empresas e negócios na adoção do blockchain. Oferecem desenvolvimento de contratos inteligentes, além de criação e gerenciamento de redes blockchain. As soluções são baseadas no Hyperledger Fabric.

Conduit: Possibilita a integração de empresas tradicionais a produtos em DeFi através de on e off ramp de moeda fiduciária para stablecoins. Realiza integração de produtos com DeFi, permite acesso a títulos tokenizados dos Estados Unidos, cross border e pagamentos internacionais.

doiim: Com o produto P2Pix, permite integração entre o Pix e as finanças descentralizadas, sem intermediários. A solução tem como objetivo possibilitar a comunicação direta entre os comprovantes do Pix e os smart contracts, para compra e venda de stablecoins automatizadas.

Easy2tech: Busca automatizar de forma inteligente o processo de crédito. Para isso, utiliza de inteligência artificial para realizar modelagens de crédito baseadas em dados diversos. A solução tem como objetivo proporcionar redução de custos e tornar as empresas mais eficientes.

Easyhash: Fintech oferece tokenização de ativos financeiros e sua gestão completa, com registro, custódia e liquidação em blockchain em diversos países, buscando conformidade com as regulações. Também oferece ferramentas de gestão de risco e criação de portfólios customizados para gestoras de ativos.

Gyra+: Fintech de Open Finance que acessa dados bancários e operacionais das PMEs para análise de dados e modelagem de crédito utilizando algoritmos inteligentes. Com isso, reduz a inadimplência, o risco de fraude e aumenta a precisão e velocidade do processo de tomada de decisão de crédito.

Hamsa: Tem como objetivo reduzir o custo de crédito para pequenas e médias empresas através da captação de recursos de investidores internacionais de DeFi, por meio de uma rede de liquidez de ativos reais tokenizados.

LoopiPay: Simplifica o processo de compra, venda e gestão das criptomoedas e stablecoins para todos os usuários que desejam ser donos dos seus ativos.

nTokens: Fintech que faz a ponte entre ativos reais e a blockchain, em harmonia com a regulação. Tokenizam ativos, ou seja, fazem a coordenação e a representação digital de ativos reais em dados registrados em redes distribuídas ou descentralizadas.

Pluggy: Startup de conectores e inteligência para Open Finance, que possibilitam empresas a criarem soluções para gestão financeira de crédito e de relacionamento com base de clientes, baseadas em dados financeiros.

Tokenverse: Startup que torna possível o uso de web3 criando wallets acessíveis e seguras, além de novas formas de pagamento e serviços financeiros.

Wedev: Startup que combina soluções existentes para criar uma credencial virtual para o participante vinculada aos seus dados biométricos. Tirando assim, a necessidade do usuário operar sua vida financeira apenas por meio de infraestrutura bancária.

