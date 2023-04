FIAT FASTBACK IMPETUS, O EQUILÍBRIO EM MOVIMENTO; VEJA VÍDEO

Se preferir assista primeiramente ao vídeo de avaliação:

Motor

Moderno, com bloco, cabeçote e cárter em alumínio, o novo motor T200 da família GSE estreou no Fiat Pulse e agora equipa também o Fastback, que utiliza a mesma plataforma. O sistema de admissão de ar utiliza o MultiAir III que faz a alteração do tempo e levantamento de válvulas de admissão, dispensando a tradicional borboleta para aceleração. A borboleta ainda é utilizada para criar vácuo no coletor, melhorar o freio-motor e auxiliar na limpeza dos gases do cárter. O comando único no cabeçote é acionado por corrente e tem um ressalto especifico para comando do sistema de admissão. São quatro válvulas por cilindro e os pistões tem aplicação de camada de grafite na saia para redução de atrito.

Motor GSE de três cilindros e bem compacto

Assim como no Pulse, a injeção é direta, do fornecedor Bosch, e o turbocarregador é do fabricante BorgWarner com interresfriador ar-água que possui um circuito de circulação independente, onde o líquido de arrefecimento sai diretamente do radiador para o interresfriador, e dali retorna ao reservatório de expansão, conseguindo assim maior eficiência no resfriamento do ar já comprimido.

A potência máxima é de 125/130 cv a 5.750 rpm e o torque máximo, de 20,4 m·kgf aparece a 1.700 rpm. A Fiat declara aceleração 0-100 km/h em 9,4 segundos e velocidade máxima de 193 km/h. O consumo homologado junto ao Inmetro é 11,3/8,1 km/l no urbano e 13,9/9,7 km/l no uso rodoviário.

No trecho padrão entre São Paulo e Campinas pela rodovia dos Bandeirantes a 120 km/h o consumo com álcool foi de 13,3 km/l, melhor do que o obtido com o Pulse (10,6 km/l), e ao verificar os parâmetros do motor identifiquei que apesar do veículo ter sido abastecido com álcool, padrão dos carros emprestados pela Fiat, o sensor de álcool indicava 92% de álcool no tanque e 8% de gasolina (leitura feita com dispositivo EOBDII e aplicativo no celular).

Entradas de ar nas laterais do para-choque melhoram a aerodinâmica e fluxo de ar pelas laterais do carro

O câmbio CVT é acoplado ao motor por conversor de torque e tem 7 marchas em modo manual. As trocas sequenciais de marchas nesse caso são feitas através da alavanca seletora (marchas sobem para trás) ou das borboletas atrás do volante. Os pontos de trocas automáticas de marchas são alterados ao acionar o botão vermelho “Sport” no raio direito do volante, e a resposta do pedal do acelerador também ficam mais espertas.

Alavanca de câmbio tem a opção de troca de marchas manual e compartimento central de porta-garrafas é removível

Na dirigibilidade geral o compromisso é muito bom com ótima resposta de aceleração, mesmo no modo Normal. As trocas de marchas ocorrem de maneira suave, e no uso urbano o carro é agradável de dirigir. O turbolag, característica de todo motor turbocarregado, é desprezível e a resposta de aceleração em relação ao curso do pedal tem boa progressividade, não aparecendo hesitações nas acelerações.

Pneus 215/45R18V podem até parecer pequenos, mas não são

Dinâmica

Conforto deve ter sido a palavra mais comentada entre os engenheiros da Stellantis durante a calibração da suspensão e direção do Fastback Impetus, pois é justamente isso que se encontra ao trafegar com o veículo por todos os tipos de terreno. Nas passagens por lombadas nota-se grande amplitude de movimentação da suspensão, com final de curso de compressão amortecido pelos batentes de Cellasto (marca registrada da BASF para plástico poliuretano de alta densidade).

) na compressão, e batente hidráulico no curso de distensão nos amortecedores dianteiros. Na saída de lombada a frente afunda, mas sem trazer desconforto, e a traseira não é arremessada devido a uma carga mais alta de distensão dos amortecedores traseiros. Tudo em perfeita sincronia para proporcionar conforto.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Mesmo ao trafegar com dois adultos no banco traseiro e pequeno volume de carga no porta-malas, o comportamento geral segue dando confortos. A absorção de impacto pelos pneus 215/45R18 é igualmente bem amortecida e a aspereza de rodagem está em bom nível para a classe do veículo.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

O único incômodo observado é o ruído de rodagem em velocidade acima de 80 km/h que deve ser gerado pelo contato do pneu com solo e invade a carroceria pelo compartimento de bagagem. A impressão é que falta maior isolação nas buchas do eixo de torção traseiro, ou até melhor estudo de isolação acústica no porta-malas e cavidades da carroceria para minimizar essa propagação.

Medições de ruído

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

O sistema de direção tem assistência elétrica na árvore de direção através de motor de passo, e progressão de esforço indexada à velocidade do veículo. Em situações de manobra evasiva, onde é executado o esterço rápido do volante, não foi sentido perda de assistência ou aumento abrupto do esforço. A centragem do volante tem ajuste positivo, mas poderia ter maior definição para facilitar a direção em rodovias. O sistema de alerta de saída involuntária de faixa pode ser ajustado em três níveis de sensibilidade, mas ainda está longe de ser um sistema semiautônomo, pois a correção é imprecisa, causando instabilidade direcional. É um bom sistema de alerta, assim como o alerta de obstáculo à frente com frenagem automática.

Ponto positivo para o posicionamento do volante, bem alinhado com o centro do banco do motorista, como demonstrado no vídeo, onde através de fio de prumo foi possível identificar essa precisão de projeto dos engenheiros da Stellantis.

Posição de dirigir é confortável e volante é centrado em relação ao banco

Freios a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira pode gerar queixas daqueles que gostam de ver discos na traseira, mesmo quando tecnicamente não é necessário. O acionamento do freio de estacionamento é eletromecânico com destravamento automático ao engatar Drive e acelerar, desde que o cinto de segurança do motorista esteja afivelado. Caso contrário é necessário utilizar a tecla no console central. A frenagem é automática ao mudar alavanca seletora para Parking.

Atuador eletromecânico para acionamento do freio de estacionamento

Os pedais de freio e acelerador tem acionamento leve, mostrando novamente que a busca do conforto não acontece só na calibração da suspensão, mas em todos os comandos e controles que são acionados pelo motorista.

.

Traseira tem caimento suave deixando o volume traseiro maior do que esperado

Interior e exterior

Externamente o novo Fiat Fastback é grande, e a traseira cupê tem uma queda suave aumentando ainda mais o volume total do veículo. Da coluna central para a frente, o Fastback é similar ao Pulse, trazendo a característica de capô do motor elevado, o que é possível de se notar de dentro do veículo. A distância entre eixos é apenas 1 mm maior que o Pulse, o que pode ser explicado por diferença de ajuste da geometria da suspensão dianteira e traseira. Mas visualmente passa a impressão de ser maior.

Silhueta cupê diferencia do tradicional suve compacto

O para-choque dianteiro tem desenho diferenciado do Pulse Impetus e compartilha o desenho com o Pulse Abarth. Os faróis de neblina são montados na parte inferior e pelas laterais há passagens de ar para facilitar a formação do fluxo laminar pelas laterais. Para personalização, o site de acessórios Mopar oferece faixas adesivas para decorar o capô do motor e outras áreas.

A porta dianteira é igual à do Pulse e a traseira tem desenho oriundo do sedã Cronos, sendo que ambas facilitam a entrada e saída nas duas fileiras de bancos. A acomodação nos bancos dianteiros é muito boa e o console central mais elevado ficou muito bom. Na traseira, o encosto do banco tem inclinação confortável e o espaço para os pés e pernas é adequado para a categoria do veículo.

Tradicional foto AE

A preocupação com o espaço para a cabeça de pessoas de maior estatura no banco traseiro é descartada, pois o forro do teto está bem desenhado para permitir essa acomodação.

O grande diferenciador do Fastback está nos 600 litros de capacidade de carga no porta-malas. A carga permissível de 400 kg é desproporcional ao volume, visto que cinco ocupantes consumiriam 350 kg da capacidade, sobrando apenas 50 kg para 600 litros. Mas dificilmente essa distribuição exata é feita pelos usuários, e no final do dia o que interessa é conseguir acomodar a bagagem de toda família no porta-malas.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Equipamento

A central multimídia de 10,1” está montada em posição elevada e apresenta tela de alto brilho e boa definição de cores. A projeção das imagens da câmera de ré é muito boa e vem associada aos sensores de aproximação traseiro e dianteiro para auxiliar nas manobras. A crítica fica para o corpo pequeno das letras utilizadas, mesmo comentário já feito em outros veículos da Stellantis que utilizam esse software.

Desenho do painel de instrumentos é voltado para o conforto e visibilidade do motorista

O painel de controle central tem fácil acesso e facilidade de operação ao utilizar botões físicos em vez de capacitivos. Controle automático e digital do ar-condicionado, ventilação e desembaçamento, e demais comandos do controle de tração TC+, alerta de saída involuntária de faixa, controle de estabilidade e tração, bloqueio da tela e travas podem ser operado por ali.

Painel auxiliar de comandos com botões físicos facilitam as operações

Mais abaixo encontra-se o carregador por indução para bateria de celular e duas portas USB (normal e C) que podem ser usadas para pareamento ou apenas carga, pois há espelhamento sem fio por Android Auto e Apple CarPlay.

Carregador de bateria de celular por indução tem insuflação de ar frio para resfriamento do celular

No quadro de instrumentos em tela TFT de 7” cabe também a crítica pelo corpo de fonte da letras utilizado e também o menor brilho em comparação com a central multimídia, com a vantagem de não apresentar reflexos. Algumas configurações são permitidas de modo a deixar visualmente e funcionalmente à contento. Pelo volante multifuncional de 370 mm de diâmetro pode-se comandar o computador de bordo, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade e sistema de áudio e telefonia.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Pelo lado da segurança o novo Fiat Fastback Impetus atende a todos os requisitos da Etiqueta Nacional de Segurança Veicular com itens de série. A garantia é de 3 anos e pode ser comprado tempo adicional de 5 anos de garantia no ato da compra do veículo.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Conclusão

Para aqueles que estão cansados dos suves compactos e suas limitações de espaço no porta-malas, mas que ainda assim preferem um veículo mais alto e com espaço interno para acomodar bem uma família, o Fastback é o equilíbrio perfeito entre tamanho, espaço interno e desempenho, devendo ser uma opção a ser considerada nesse universo de veículos abaixo de R$ 200 mil.

Por Gerson Borin – autoentusiastas