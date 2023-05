Fiat Toro com desconto de R$ 17 mil fica mais barata que Montana AT

Confira o ‘Mega Feirão Chave na Mão’ de veículos novos e seminovos Navelli Fiat em Manhuaçu, com ofertas imperdíveis para Cronos, Pulse, Fastback e Toro.

Versão de entrada Endurance T270 AT está sendo oferecida por R$ 129.990, contra R$ 146.990 da tabela

A Fiat está com ofertas especiais para interessados em fechar negócio e sair de carro zero quilômetro neste mês de maio.



Até neste sábado (20), ação promocional batizada de “Big Bang Fiat” oferecerá vantagens e descontos sobre os preços de tabela para diversos modelos, incluindo Cronos, Pulse, Fastback e Toro.

No caso da Toro, o destaque fica por conta da versão Endurance T270 AT ano-modelo 2023/2023, que está sendo oferecida com desconto de R$ 17.000.

Na prática, a picape está sendo anunciada por R$ 129.990, contra R$ 146.990 da tabela. Dessa forma, a Toro de entrada fica mais barata que a rival Chevrolet Montana equipada com câmbio automático (versão LTZ oferecida por R$ 136.490).

O ‘Mega Feirão Chave na Mão’ da Navelli Fiat terá neste sábado (20) um horário estendido de atendimento até às 15:00.